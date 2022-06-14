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Турецкие военные готовы к началу новой операции в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
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Турецкие военные готовы к началу новой операции в Сирии, пишут СМИ
Турецкие военные готовы к началу новой операции в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
Турецкие военные готовы к началу новой операции в Сирии, пишут СМИ
ВС Турции заняли боевую позицию для осуществления операции на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), американские... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:01
2022-06-14T09:01
в мире
сирия
турция
сирийские демократические силы
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. ВС Турции заняли боевую позицию для осуществления операции на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), американские военнослужащие провели совместное патрулирование с боевиками, пишет во вторник газета Sabah.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар."Срочные новости... Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия заняли боевую позицию для операции против террористических объектов PПK/YPG на севере Сирии. В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность", - пишет корреспондент издания с места события.Уточняется, что боевики РПК, оказывающие давление на мирных жителей, проживающих в городе, установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты."Они перебросили оружие и боевиков в Тель-Рифат и Манбидж из других оккупированных районов", - уточнило издание.Газета сообщает, что пока на повестке дня стояла возможная операция Турции "против террористических элементов в Сирии, американские солдаты провели совместное патрулирование с террористами YPG/PПK"."США, предоставившие тысячи грузовиков с оружием террористической организации, были замечены рука об руку с террористами. Международное информационное агентство AFP представило кадры, на которых американские солдаты патрулируют село в Камышлы, в трех километрах от турецкой границы, вместе с террористами YPG", - добавило издание.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794869797.html
https://ria.ru/20220609/siriya-1794181730.html
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в мире, сирия, турция, сирийские демократические силы
09:01 14.06.2022
 
Турецкие военные готовы к началу новой операции в Сирии, пишут СМИ

Sabah: турецкие военные заняли боевую позицию для осуществления операции на севере Сирии

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. ВС Турции заняли боевую позицию для осуществления операции на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), американские военнослужащие провели совместное патрулирование с боевиками, пишет во вторник газета Sabah.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 12:01
СМИ: турецкие военные ждут приказа для начала новой операции в Сирии
"Срочные новости... Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия заняли боевую позицию для операции против террористических объектов PПK/YPG на севере Сирии. В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность", - пишет корреспондент издания с места события.
Уточняется, что боевики РПК, оказывающие давление на мирных жителей, проживающих в городе, установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты.
"Они перебросили оружие и боевиков в Тель-Рифат и Манбидж из других оккупированных районов", - уточнило издание.
Газета сообщает, что пока на повестке дня стояла возможная операция Турции "против террористических элементов в Сирии, американские солдаты провели совместное патрулирование с террористами YPG/PПK".
"США, предоставившие тысячи грузовиков с оружием террористической организации, были замечены рука об руку с террористами. Международное информационное агентство AFP представило кадры, на которых американские солдаты патрулируют село в Камышлы, в трех километрах от турецкой границы, вместе с террористами YPG", - добавило издание.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 10:59Война в Сирии
Асад не исключил столкновений сирийской армии с турецкими ВС
 
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