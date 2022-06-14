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Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой" - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220614/tolstoy-1795196953.html
Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой"
Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой" - РИА Новости, 14.06.2022
Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой"
Шестой театральный фестиваль "Толстой" пройдет под открытым небом с 8 по 10 июля, рассказала журналистам директор музея Екатерина Толстая. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:28
2022-06-14T14:40
культура
новости культуры
ясная поляна
лев толстой (писатель)
театр
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шестой театральный фестиваль "Толстой" пройдет под открытым небом с 8 по 10 июля, рассказала журналистам директор музея Екатерина Толстая.Темой смотра станет "Детство". Она приурочена к 170-летию публикации одноименной повести Толстого и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны, уточняет пресс-служба. "Радости и травмы детства сделали Толстого художником, а отчий дом Ясная Поляна стал как питательной базой творчества, так и золотой клеткой для Льва Николаевича. Театр пытается разобраться в этих противоречиях, и в Ясной Поляне снова будет тесно от эмоций", — говорит театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Руднев.Композитор, пианист Виктор Осадчев отметил, что на фестивале в этом году впервые будет музыкальная программа. "Музыку Толстой называл одним из величайших искусств", — рассказывает Осадчев."Толстой" — международный театральный фестиваль под открытым небом. Он проходит на территории музея-усадьбы писателя "Ясная Поляна" с 2016 года.
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новости культуры, ясная поляна, лев толстой (писатель), театр, театр имени е. вахтангова
14:28 14.06.2022 (обновлено: 14:40 14.06.2022)
 
Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой"

Шестой театральный фестиваль "Толстой" пройдет в Ясной Поляне 8 — 10 июля

© Фото предоставила пресс-служба фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" Фестиваль "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"
Фестиваль Толстой в музее-усадьбе Ясная Поляна
© Фото предоставила пресс-служба фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шестой театральный фестиваль "Толстой" пройдет под открытым небом с 8 по 10 июля, рассказала журналистам директор музея Екатерина Толстая.
Темой смотра станет "Детство". Она приурочена к 170-летию публикации одноименной повести Толстого и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны, уточняет пресс-служба.
"Радости и травмы детства сделали Толстого художником, а отчий дом Ясная Поляна стал как питательной базой творчества, так и золотой клеткой для Льва Николаевича. Театр пытается разобраться в этих противоречиях, и в Ясной Поляне снова будет тесно от эмоций", — говорит театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Руднев.
Композитор, пианист Виктор Осадчев отметил, что на фестивале в этом году впервые будет музыкальная программа. "Музыку Толстой называл одним из величайших искусств", — рассказывает Осадчев.
"Толстой" — международный театральный фестиваль под открытым небом. Он проходит на территории музея-усадьбы писателя "Ясная Поляна" с 2016 года.
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