https://ria.ru/20220614/tolstoy-1795196953.html

Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой"

Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой" - РИА Новости, 14.06.2022

Объявлены даты проведения шестого театрального фестиваля "Толстой"

Шестой театральный фестиваль "Толстой" пройдет под открытым небом с 8 по 10 июля, рассказала журналистам директор музея Екатерина Толстая. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:28

2022-06-14T14:28

2022-06-14T14:40

культура

новости культуры

ясная поляна

лев толстой (писатель)

театр

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шестой театральный фестиваль "Толстой" пройдет под открытым небом с 8 по 10 июля, рассказала журналистам директор музея Екатерина Толстая.Темой смотра станет "Детство". Она приурочена к 170-летию публикации одноименной повести Толстого и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны, уточняет пресс-служба. "Радости и травмы детства сделали Толстого художником, а отчий дом Ясная Поляна стал как питательной базой творчества, так и золотой клеткой для Льва Николаевича. Театр пытается разобраться в этих противоречиях, и в Ясной Поляне снова будет тесно от эмоций", — говорит театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Руднев.Композитор, пианист Виктор Осадчев отметил, что на фестивале в этом году впервые будет музыкальная программа. "Музыку Толстой называл одним из величайших искусств", — рассказывает Осадчев."Толстой" — международный театральный фестиваль под открытым небом. Он проходит на территории музея-усадьбы писателя "Ясная Поляна" с 2016 года.

https://ria.ru/20220521/festival-1789772583.html

ясная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ясная поляна, лев толстой (писатель), театр, театр имени е. вахтангова