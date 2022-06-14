https://ria.ru/20220614/shveytsariya-1795129433.html

Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком - РИА Новости, 14.06.2022

Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Мосбиржа с сегодняшнего дня приостановила торги швейцарским франком, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:13

2022-06-14T10:13

2022-06-14T10:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

швейцария

московская биржа

евросоюз

санкции

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мосбиржа с сегодняшнего дня приостановила торги швейцарским франком, следует из сообщения торговой площадки.Поводом для этого стали антироссийские санкции, которые конфедерация ввела на прошлой неделе.Решение касается валютных пар швейцарского франка с рублем и долларом в биржевом и внебиржевом режимах. При этом обязательства по ранее заключенным сделкам продолжают исполняться как обычно, но клиентов предупреждают о возможном увеличении сроков зачисления франков на их счета.Биржа отметила, что ведет работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов. Об этом обещают сообщить дополнительно.С 10 июня вступил в силу новый пакет швейцарских санкций против России. Он полностью совпадает с шестым пакетом ЕС, то есть предусматривает постепенное введение эмбарго на поставки российской нефти и отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, в том числе Сбербанка.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220612/rubl-1794830674.html

https://ria.ru/20220605/sanktsii-1793334167.html

швейцария

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, швейцария, московская биржа, евросоюз, санкции