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Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком - РИА Новости, 14.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220614/shveytsariya-1795129433.html
Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком
Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком - РИА Новости, 14.06.2022
Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком
Мосбиржа с сегодняшнего дня приостановила торги швейцарским франком, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:13
2022-06-14T10:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
швейцария
московская биржа
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мосбиржа с сегодняшнего дня приостановила торги швейцарским франком, следует из сообщения торговой площадки.Поводом для этого стали антироссийские санкции, которые конфедерация ввела на прошлой неделе.Решение касается валютных пар швейцарского франка с рублем и долларом в биржевом и внебиржевом режимах. При этом обязательства по ранее заключенным сделкам продолжают исполняться как обычно, но клиентов предупреждают о возможном увеличении сроков зачисления франков на их счета.Биржа отметила, что ведет работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов. Об этом обещают сообщить дополнительно.С 10 июня вступил в силу новый пакет швейцарских санкций против России. Он полностью совпадает с шестым пакетом ЕС, то есть предусматривает постепенное введение эмбарго на поставки российской нефти и отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, в том числе Сбербанка.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220612/rubl-1794830674.html
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экономика, швейцария, московская биржа, евросоюз, санкции
10:13 14.06.2022 (обновлено: 10:43 14.06.2022)
 
Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком после введения Швейцарией санкций

© Flickr / davidpc_Швейцарский франк. Архивное фото
Швейцарский франк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Flickr / davidpc_
Швейцарский франк. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мосбиржа с сегодняшнего дня приостановила торги швейцарским франком, следует из сообщения торговой площадки.
Поводом для этого стали антироссийские санкции, которые конфедерация ввела на прошлой неделе.
"Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер", — заявила биржа.
Решение касается валютных пар швейцарского франка с рублем и долларом в биржевом и внебиржевом режимах. При этом обязательства по ранее заключенным сделкам продолжают исполняться как обычно, но клиентов предупреждают о возможном увеличении сроков зачисления франков на их счета.
Биржа отметила, что ведет работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов. Об этом обещают сообщить дополнительно.
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С 10 июня вступил в силу новый пакет швейцарских санкций против России. Он полностью совпадает с шестым пакетом ЕС, то есть предусматривает постепенное введение эмбарго на поставки российской нефти и отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, в том числе Сбербанка.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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