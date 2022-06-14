https://ria.ru/20220614/sammit-1795260354.html

Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи

Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи - РИА Новости, 14.06.2022

Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки", который пройдёт в Индонезии, будет определён ближе к самой дате, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:20

2022-06-14T17:20

2022-06-14T17:21

в мире

владимир путин

юрий ушаков

большая двадцатка

индонезия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки", который пройдёт в Индонезии, будет определён ближе к самой дате, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Мы будем участвовать, но там поближе посмотрим. "Двадцатка" будет 15-16 ноября. Ещё времени много. Посмотрим", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220429/sammit-1786110222.html

индонезия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, индонезия