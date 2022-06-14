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Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи - РИА Новости, 14.06.2022
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Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи
Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи - РИА Новости, 14.06.2022
Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи
Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки", который пройдёт в Индонезии, будет определён ближе к самой дате, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:20
2022-06-14T17:21
в мире
владимир путин
юрий ушаков
большая двадцатка
индонезия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки", который пройдёт в Индонезии, будет определён ближе к самой дате, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Мы будем участвовать, но там поближе посмотрим. "Двадцатка" будет 15-16 ноября. Ещё времени много. Посмотрим", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20220429/sammit-1786110222.html
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в мире, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, индонезия
17:20 14.06.2022 (обновлено: 17:21 14.06.2022)
 
Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи

Ушаков: формат участия Путина в ноябрьском саммите G20 в Индонезии определят ближе к дате

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите "двадцатки", который пройдёт в Индонезии, будет определён ближе к самой дате, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы будем участвовать, но там поближе посмотрим. "Двадцатка" будет 15-16 ноября. Ещё времени много. Посмотрим", - сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 12:19
Путин и Зеленский приглашены на саммит "Большой двадцатки"
 
В миреВладимир ПутинЮрий УшаковБольшая двадцаткаИндонезия
 
 
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