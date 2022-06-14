https://ria.ru/20220614/produktsiya-1795173334.html

Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в ДНР

Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в ДНР

Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в Донецкой Народной Республике или России, что позволяет избежать дополнительного... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:50

2022-06-14T12:50

2022-06-14T12:50

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в Донецкой Народной Республике или России, что позволяет избежать дополнительного налогообложения, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Юридически так получилось, что мы уже не Украина, но еще и не Россия. В эту серую зону попала масса крупных производств, то есть десятки заводов и всех тех инициативных людей, которые обеспечивают сотни и тысячи рабочих мест. Сейчас нам пошли навстречу. Нашу продукцию уже начали сертифицировать как произведенную в ДНР, пока юридически для российского рынка, или произведенную в России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, к примеру, теперь по тем или иным продуктам и товарным группам при сертификации указывается не просто "сделано в Мелитополе", Бердянске, Энергодаре, а, к примеру, "сделано в Мелитополе, в России".Рогов подчеркнул, что это позволяет избежать дополнительного налогообложения, преград и формальностей при поставках товаров и продукции в российские регионы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/berdyansk-1795144374.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, запорожская область, экономика