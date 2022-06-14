Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в ДНР
Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в ДНР или в России
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в Донецкой Народной Республике или России, что позволяет избежать дополнительного налогообложения, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Юридически так получилось, что мы уже не Украина, но еще и не Россия. В эту серую зону попала масса крупных производств, то есть десятки заводов и всех тех инициативных людей, которые обеспечивают сотни и тысячи рабочих мест. Сейчас нам пошли навстречу. Нашу продукцию уже начали сертифицировать как произведенную в ДНР, пока юридически для российского рынка, или произведенную в России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, к примеру, теперь по тем или иным продуктам и товарным группам при сертификации указывается не просто "сделано в Мелитополе", Бердянске, Энергодаре, а, к примеру, "сделано в Мелитополе, в России".
Рогов подчеркнул, что это позволяет избежать дополнительного налогообложения, преград и формальностей при поставках товаров и продукции в российские регионы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.