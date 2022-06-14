00:28 14.06.2022 (обновлено: 00:39 14.06.2022)
Число жителей Донецка, пострадавших от обстрелов ВСУ, выросло до 33 человек
ДНР в СЦКК: число пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Донецка выросло до 33 человек
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Число пострадавших от обстрелов украинскими войсками жителей Донецка выросло до 33 человек, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц при обстреле Донецка: Киевский район: ранены: мужчина 1980 года рождения, женщины 1949 и 1959 годов рождения. Куйбышевский район: ранения различной степени тяжести получили: мужчины 1986, 1940 и 1986 годов рождения, женщины: 1944, 1939, 1979, 1955 и 1942 годов рождения… Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 13 июня 2022 года составляет 37 человек (четверо погибших и 33 раненых)", — говорится в публикации.
По данным представительства в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар.
Кроме того, обстрелам подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. По словам корреспондента РИА Новости, эти обстрелы стали одними из самых интенсивных за последнее время.
Российский Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донецка.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.