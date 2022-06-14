https://ria.ru/20220614/poklonskaya-1795168352.html
Краснов официально назначил Поклонскую своим советником
Краснов официально назначил Поклонскую своим советником - РИА Новости, 14.06.2022
Краснов официально назначил Поклонскую своим советником
Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:34
2022-06-14T12:34
2022-06-14T15:22
политика
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
наталья поклонская
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Приказом Генерального прокурора Российской Федерации, подписанным 14.06.2022, Н. В. Поклонская назначена на должность советника главы российского надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Ведомство пока не комментирует, какие направления она будет курировать.В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Поклонская была назначена на должность заместителя главы Россотрудничества в начале февраля. На том посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.
https://ria.ru/20220613/poklonskaya-1795002541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, наталья поклонская
12:34 14.06.2022 (обновлено: 15:22 14.06.2022)
Краснов официально назначил Поклонскую своим советником
Наталью Поклонскую назначили на должность советника генпрокурора России Краснова