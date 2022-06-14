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Краснов официально назначил Поклонскую своим советником - РИА Новости, 14.06.2022
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Краснов официально назначил Поклонскую своим советником
Краснов официально назначил Поклонскую своим советником - РИА Новости, 14.06.2022
Краснов официально назначил Поклонскую своим советником
Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:34
2022-06-14T15:22
политика
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
наталья поклонская
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Приказом Генерального прокурора Российской Федерации, подписанным 14.06.2022, Н. В. Поклонская назначена на должность советника главы российского надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Ведомство пока не комментирует, какие направления она будет курировать.В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Поклонская была назначена на должность заместителя главы Россотрудничества в начале февраля. На том посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.
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политика, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, наталья поклонская
12:34 14.06.2022 (обновлено: 15:22 14.06.2022)
 
Краснов официально назначил Поклонскую своим советником

Наталью Поклонскую назначили на должность советника генпрокурора России Краснова

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Приказом Генерального прокурора Российской Федерации, подписанным 14.06.2022, Н. В. Поклонская назначена на должность советника главы российского надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Ведомство пока не комментирует, какие направления она будет курировать.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Поклонская была назначена на должность заместителя главы Россотрудничества в начале февраля. На том посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 11:13
Биография Натальи Поклонской
 
ПолитикаРоссияГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновНаталья Поклонская
 
 
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