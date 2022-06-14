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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.06.2022
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:02
2022-06-14T08:02
2022-06-14T08:19
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в столице действует с 16.00 14 июня до полуночи 15 июня, в Подмосковье — с 12.00 вторника до 00.00 15 июня. Кроме того, в Московской области до 21.00 вторника действует предупреждение о пожарной опасности.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, погода
08:02 14.06.2022 (обновлено: 08:19 14.06.2022)
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы