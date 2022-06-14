https://ria.ru/20220614/pogoda-1795114529.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.06.2022

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:02

2022-06-14T08:02

2022-06-14T08:19

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

погода

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о грозе в столице действует с 16.00 14 июня до полуночи 15 июня, в Подмосковье — с 12.00 вторника до 00.00 15 июня. Кроме того, в Московской области до 21.00 вторника действует предупреждение о пожарной опасности.

https://ria.ru/20220614/pogoda-1795113738.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, погода