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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.06.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.06.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, грозы и до 27 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:53
2022-06-14T07:53
общество
россия
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переменная облачность, грозы и до 27 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, во вторник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, выходящий на северо-запад России."Сегодня москвичей ожидает переменная облачность, в первой половине дня местами очаги тумана, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Плюс 25-27 градусов тепла в Москве, плюс 23-28 градусов в Подмосковье", — рассказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, россия, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
07:53 14.06.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптик "Фобоса" Леус: в Москве во вторник ожидаются грозы и до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переменная облачность, грозы и до 27 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, во вторник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, выходящий на северо-запад России.
"Сегодня москвичей ожидает переменная облачность, в первой половине дня местами очаги тумана, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Плюс 25-27 градусов тепла в Москве, плюс 23-28 градусов в Подмосковье", — рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоРоссияМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"Погода
 
 
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