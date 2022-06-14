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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.06.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, грозы и до 27 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:53
2022-06-14T07:53
2022-06-14T07:53
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михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переменная облачность, грозы и до 27 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, во вторник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, выходящий на северо-запад России."Сегодня москвичей ожидает переменная облачность, в первой половине дня местами очаги тумана, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Плюс 25-27 градусов тепла в Москве, плюс 23-28 градусов в Подмосковье", — рассказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20220612/pogoda-1794926477.html
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общество, россия, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптик "Фобоса" Леус: в Москве во вторник ожидаются грозы и до 27 градусов тепла