https://ria.ru/20220614/pogoda-1795113738.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.06.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, грозы и до 27 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:53

2022-06-14T07:53

2022-06-14T07:53

общество

россия

москва

михаил леус

центр "фобос"

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745189358_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_bffd1443b8e5107bd3baa28faff8f025.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переменная облачность, грозы и до 27 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, во вторник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, выходящий на северо-запад России."Сегодня москвичей ожидает переменная облачность, в первой половине дня местами очаги тумана, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Плюс 25-27 градусов тепла в Москве, плюс 23-28 градусов в Подмосковье", — рассказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220612/pogoda-1794926477.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, михаил леус, центр "фобос", погода