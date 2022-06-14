https://ria.ru/20220614/pmef-1795219358.html

Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ

Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ

Более 500 российских компаний из 65 разных отраслей примут участие в ПМЭФ, 80% из них будут представлены на уровне глав, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:12

2022-06-14T15:12

2022-06-14T17:11

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

александр беглов

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Более 500 российских компаний из 65 разных отраслей примут участие в ПМЭФ, 80% из них будут представлены на уровне глав, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Текущие сложности с поставками и ограниченный доступ ко многим зарубежным товарам и технологиям создают новые возможности и открывают новые интересные ниши для бизнеса в России. Как говорится, "свято место пусто не бывает". Поэтому активность представителей российского и зарубежного капитала понятна", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220614/pmef-1795216531.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр беглов, пмэф