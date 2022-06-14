https://ria.ru/20220614/pmef-1795219358.html
Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ
Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ
Более 500 российских компаний из 65 разных отраслей примут участие в ПМЭФ, 80% из них будут представлены на уровне глав, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:12
2022-06-14T15:12
2022-06-14T17:11
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
александр беглов
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Более 500 российских компаний из 65 разных отраслей примут участие в ПМЭФ, 80% из них будут представлены на уровне глав, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Текущие сложности с поставками и ограниченный доступ ко многим зарубежным товарам и технологиям создают новые возможности и открывают новые интересные ниши для бизнеса в России. Как говорится, "свято место пусто не бывает". Поэтому активность представителей российского и зарубежного капитала понятна", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
https://ria.ru/20220614/pmef-1795216531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр беглов, пмэф
15:12 14.06.2022 (обновлено: 17:11 14.06.2022)
Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ
Беглов: более 500 российских компаний из 65 разных отраслей примут участие в ПМЭФ