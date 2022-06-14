Рейтинг@Mail.ru
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220614/ploschadka-1795860759.html
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили - РИА Новости, 16.06.2022
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-14T17:34
2022-06-16T17:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
тинао
москва
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795873351_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2a6f76c2945babf1f8d9fe66184aac78.png
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Возрождение из пепла: в кратчайшие сроки восстановили сгоревшую детскую площадку в ТиНАО. Обновленная детская площадка даже лучше предыдущей – и уже принимает первых посетителей", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что происшествие произошло в четверг, 9 июня, в дачном поселке Кокошкино ТиНАО. Получив информацию о возгорании, пожарные незамедлительно прибыли на место и оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. После специалисты приступили к созданию новой игровой зоны. Меньше чем за пять дней было уложено травмобезопасное покрытие, установлен многоуровневый игровой комплекс с горками и веревочным лабиринтом, качели-гнезда, качалки, а для родителей – удобные скамейки.В комплексе городского хозяйства попросили родителей не оставлять воспламеняющиеся предметы без присмотра и регулярно напоминать детям о правилах пожарной безопасности.
https://ria.ru/20220525/avtogorodok-1790555256.html
тинао
москва
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795873351_3:0:1140:853_1920x0_80_0_0_e62e760a6b8a87786c033c352dd825d9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, тинао, москва, новая москва
17:34 14.06.2022 (обновлено: 17:57 16.06.2022)
 

Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыСгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Возрождение из пепла: в кратчайшие сроки восстановили сгоревшую детскую площадку в ТиНАО. Обновленная детская площадка даже лучше предыдущей – и уже принимает первых посетителей", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что происшествие произошло в четверг, 9 июня, в дачном поселке Кокошкино ТиНАО. Получив информацию о возгорании, пожарные незамедлительно прибыли на место и оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. После специалисты приступили к созданию новой игровой зоны. Меньше чем за пять дней было уложено травмобезопасное покрытие, установлен многоуровневый игровой комплекс с горками и веревочным лабиринтом, качели-гнезда, качалки, а для родителей – удобные скамейки.
В комплексе городского хозяйства попросили родителей не оставлять воспламеняющиеся предметы без присмотра и регулярно напоминать детям о правилах пожарной безопасности.
Детский автогородок появится на окраине парка Битцевский лес в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:47Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыТиНАОМоскваНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала