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Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили - РИА Новости, 16.06.2022
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили
Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-14T17:34
2022-06-14T17:34
2022-06-16T17:57
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Возрождение из пепла: в кратчайшие сроки восстановили сгоревшую детскую площадку в ТиНАО. Обновленная детская площадка даже лучше предыдущей – и уже принимает первых посетителей", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что происшествие произошло в четверг, 9 июня, в дачном поселке Кокошкино ТиНАО. Получив информацию о возгорании, пожарные незамедлительно прибыли на место и оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. После специалисты приступили к созданию новой игровой зоны. Меньше чем за пять дней было уложено травмобезопасное покрытие, установлен многоуровневый игровой комплекс с горками и веревочным лабиринтом, качели-гнезда, качалки, а для родителей – удобные скамейки.В комплексе городского хозяйства попросили родителей не оставлять воспламеняющиеся предметы без присмотра и регулярно напоминать детям о правилах пожарной безопасности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, тинао, москва, новая москва
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Возрождение из пепла: в кратчайшие сроки восстановили сгоревшую детскую площадку в ТиНАО
. Обновленная детская площадка даже лучше предыдущей – и уже принимает первых посетителей", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что происшествие произошло в четверг, 9 июня, в дачном поселке Кокошкино ТиНАО. Получив информацию о возгорании, пожарные незамедлительно прибыли на место и оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. После специалисты приступили к созданию новой игровой зоны. Меньше чем за пять дней было уложено травмобезопасное покрытие, установлен многоуровневый игровой комплекс с горками и веревочным лабиринтом, качели-гнезда, качалки, а для родителей – удобные скамейки.
В комплексе городского хозяйства попросили родителей не оставлять воспламеняющиеся предметы без присмотра и регулярно напоминать детям о правилах пожарной безопасности.