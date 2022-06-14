https://ria.ru/20220614/ploschadka-1795860759.html

Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили

Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили - РИА Новости, 16.06.2022

Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили

Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-14T17:34

2022-06-14T17:34

2022-06-16T17:57

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сгоревшую детскую площадку в Новой Москве восстановили, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Возрождение из пепла: в кратчайшие сроки восстановили сгоревшую детскую площадку в ТиНАО. Обновленная детская площадка даже лучше предыдущей – и уже принимает первых посетителей", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что происшествие произошло в четверг, 9 июня, в дачном поселке Кокошкино ТиНАО. Получив информацию о возгорании, пожарные незамедлительно прибыли на место и оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. После специалисты приступили к созданию новой игровой зоны. Меньше чем за пять дней было уложено травмобезопасное покрытие, установлен многоуровневый игровой комплекс с горками и веревочным лабиринтом, качели-гнезда, качалки, а для родителей – удобные скамейки.В комплексе городского хозяйства попросили родителей не оставлять воспламеняющиеся предметы без присмотра и регулярно напоминать детям о правилах пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220525/avtogorodok-1790555256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, тинао, москва, новая москва