https://ria.ru/20220614/ospa-1795295207.html
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах, заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:59
2022-06-14T18:59
2022-06-14T18:59
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воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах, заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Из этих стран - семь, в которых эта болезнь уже была обнаружена годами ранее, и 32, где она зарегистрирована впервые, уточнил глава ВОЗ.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах