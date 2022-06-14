https://ria.ru/20220614/ospa-1795295207.html

ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян

ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022

ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян

ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах, заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:59

2022-06-14T18:59

2022-06-14T18:59

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оспа обезьян

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах, заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Из этих стран - семь, в которых эта болезнь уже была обнаружена годами ранее, и 32, где она зарегистрирована впервые, уточнил глава ВОЗ.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян