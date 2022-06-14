15:10 14.06.2022 (обновлено: 15:16 14.06.2022)
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель
ДНР: при обстреле ВСУ Кирилловки в Волновахском районе погибла женщина
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июня - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Кирилловки в Волновахском районе, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики.
""Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 - н.п. Новоукраинка – н.п. Кирилловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. В Волновахском районе, погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.