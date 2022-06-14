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При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель

При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 14.06.2022

При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Кирилловки в Волновахском районе, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:10

2022-06-14T15:10

2022-06-14T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

волновахский район

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июня - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Кирилловки в Волновахском районе, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики.""Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 - н.п. Новоукраинка – н.п. Кирилловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. В Волновахском районе, погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/ranenie-1795206519.html

украина

волновахский район

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в мире, владимир путин, украина, волновахский район, россия, ситуация в днр и лнр