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При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/obstrel-1795218760.html
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 14.06.2022
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Кирилловки в Волновахском районе, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:10
2022-06-14T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
волновахский район
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июня - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Кирилловки в Волновахском районе, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики.""Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 - н.п. Новоукраинка – н.п. Кирилловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. В Волновахском районе, погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, волновахский район, россия, ситуация в днр и лнр
15:10 14.06.2022 (обновлено: 15:16 14.06.2022)
 
При обстреле Кирилловки в ДНР погиб мирный житель

ДНР: при обстреле ВСУ Кирилловки в Волновахском районе погибла женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июня - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Кирилловки в Волновахском районе, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики.
""Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 - н.п. Новоукраинка – н.п. Кирилловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. В Волновахском районе, погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:28Специальная военная операция на Украине
Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаВолновахский районРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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