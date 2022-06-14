https://ria.ru/20220614/novorozhdennyy-1795253674.html

Житель Северной Осетии нашел в кустах новорожденного

Житель Северной Осетии нашел в кустах новорожденного - РИА Новости, 14.06.2022

Житель Северной Осетии нашел в кустах новорожденного

Житель Северной Осетии нашёл в кустах новорожденного, мальчик госпитализирован, его мать ищут, сообщает МВД региона. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:01

2022-06-14T17:01

2022-06-14T17:01

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Житель Северной Осетии нашёл в кустах новорожденного, мальчик госпитализирован, его мать ищут, сообщает МВД региона."Чрезвычайное происшествие, которое едва не закончилось гибелью младенца, произошло ночью 12 июня в Дигоре. В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что в кустах на бетонной плите лежит ребенок, завернутый в плед", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место прибыли полицейские и доставили младенца в больницу. Медики установили точный возраст мальчика – младенцу едва исполнилось 3-4 дня. В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает. Новорожденный находится под присмотром медиков", - сказано в сообщении.По данным МВД, в настоящее время по факту случившегося североосетинскими полицейскими подготовлены материалы, которые направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. "Сотрудники МВД по Северной Осетии разыскивают мать оставленного в опасности ребенка", - добавлено в релизе.

https://ria.ru/20220215/mladenets-1772815130.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика северная осетия - алания