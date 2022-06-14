https://ria.ru/20220614/nezavisimost-1795109141.html

Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран

Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран - РИА Новости, 14.06.2022

Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран

Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T06:28

2022-06-14T06:28

2022-06-14T09:52

евгений федоров

литва

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игналинская аэс

нато

эстония

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров.Ранее парламентарий внес в Государственную Думу законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.По его словам, выбор Литвы обусловлен тем, что в ситуации с ней лучше всего видны нарушения Закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". В частности, для Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС законодательно прописали особый порядок выхода из Советского Союза, указал депутат.Парламентарий выразил мнение, что после Литвы такое развитие событий возможно для Эстонии, Латвии и Украины.При этом депутат подчеркнул, что цель таких действий — ликвидировать угрозы, исходящие от этих постсоветских стран, а признание независимости бывших республик СССР, проводящих миролюбивую политику, пересмотрено не будет.

https://ria.ru/20220614/litva-1795104693.html

https://ria.ru/20220610/smolensk-1794559130.html

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евгений федоров, литва, латвия, украина, игналинская аэс, нато, эстония, россия, ссср, в мире