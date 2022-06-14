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Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран - РИА Новости, 14.06.2022
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Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран
Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран - РИА Новости, 14.06.2022
Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран
Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:28
2022-06-14T09:52
евгений федоров
литва
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров.Ранее парламентарий внес в Государственную Думу законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.По его словам, выбор Литвы обусловлен тем, что в ситуации с ней лучше всего видны нарушения Закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". В частности, для Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС законодательно прописали особый порядок выхода из Советского Союза, указал депутат.Парламентарий выразил мнение, что после Литвы такое развитие событий возможно для Эстонии, Латвии и Украины.При этом депутат подчеркнул, что цель таких действий — ликвидировать угрозы, исходящие от этих постсоветских стран, а признание независимости бывших республик СССР, проводящих миролюбивую политику, пересмотрено не будет.
https://ria.ru/20220614/litva-1795104693.html
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евгений федоров, литва, латвия, украина, игналинская аэс, нато, эстония, россия, ссср, в мире
06:28 14.06.2022 (обновлено: 09:52 14.06.2022)
 
Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран

Депутат Федоров: Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины

© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Оксана Джадан
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров.
Ранее парламентарий внес в Государственную Думу законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", — сказал Федоров.

По его словам, выбор Литвы обусловлен тем, что в ситуации с ней лучше всего видны нарушения Закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". В частности, для Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС законодательно прописали особый порядок выхода из Советского Союза, указал депутат.
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Парламентарий выразил мнение, что после Литвы такое развитие событий возможно для Эстонии, Латвии и Украины.

"Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот Украина, например, также незаконно выходила из СССР", — заявил Федоров.

При этом депутат подчеркнул, что цель таких действий — ликвидировать угрозы, исходящие от этих постсоветских стран, а признание независимости бывших республик СССР, проводящих миролюбивую политику, пересмотрено не будет.
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