https://ria.ru/20220614/natsizm-1795126535.html
Нацизму нет места на юго-востоке Украины, заявили херсонские власти
Нацизму нет места на юго-востоке Украины, заявили херсонские власти - РИА Новости, 14.06.2022
Нацизму нет места на юго-востоке Украины, заявили херсонские власти
Нацистская идеология никогда не приживется на юго-востоке Украины, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:02
2022-06-14T10:02
2022-06-14T10:12
специальная военная операция на украине
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украина
херсонская область
запорожская область
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Нацистская идеология никогда не приживется на юго-востоке Украины, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он призвал все регионы Украины осознать, что нынешний киевский режим - это мираж страха и причина развала украинской государственности.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , запорожская область, донбасс
10:02 14.06.2022 (обновлено: 10:12 14.06.2022)
Нацизму нет места на юго-востоке Украины, заявили херсонские власти
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: нацистской идеологии не будет на юго-востоке Украины