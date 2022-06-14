https://ria.ru/20220614/natsizm-1795126535.html

Нацизму нет места на юго-востоке Украины, заявили херсонские власти

Нацизму нет места на юго-востоке Украины, заявили херсонские власти - РИА Новости, 14.06.2022

Нацизму нет места на юго-востоке Украины, заявили херсонские власти

Нацистская идеология никогда не приживется на юго-востоке Украины, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:02

2022-06-14T10:02

2022-06-14T10:12

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Нацистская идеология никогда не приживется на юго-востоке Украины, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он призвал все регионы Украины осознать, что нынешний киевский режим - это мираж страха и причина развала украинской государственности.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, херсонская область , запорожская область, донбасс