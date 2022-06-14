https://ria.ru/20220614/moskva-1795213963.html

Инвестиции в экономику Москвы превысили 700 миллиардов рублей в I квартале

Инвестиции в экономику Москвы превысили 700 миллиардов рублей в I квартале - РИА Новости, 14.06.2022

Инвестиции в экономику Москвы превысили 700 миллиардов рублей в I квартале

Вложения в основной капитал в столице в первом квартале этого года выросли почти на 5%, превысив 700 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:48

2022-06-14T14:48

2022-06-14T14:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вложения в основной капитал в столице в первом квартале этого года выросли почти на 5%, превысив 700 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Инвестиции в основной капитал Москвы в январе-марте составили 713 миллиардов рублей, что на 4,8% превышает показатели прошлого года. На долю столицы приходится 17,8% общероссийского объема вложений. По статистике больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование – 37,6% общего объема инвестиций в основной капитал", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 29,7%, в строительство жилых зданий и помещений – 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности – 14,9%.В ДИПП отметили, что рост инвестиций в основной капитал Москвы обусловлен в том числе мерами поддержки, которые город оказывает бизнесу. Компании, которые получили статусы технопарка, промкомплекса, якорного резидента, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Объем инвестиций компаний с этими статусами за пять лет составил 112,8 миллиарда рублей. Аналогичный механизм поддержки действует и в отношении новых инвестпроектов. Сегодня 137 московских компаний имеют право на различные льготы: 64 промкомплекса, 42 технопарка, 18 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов.Также столица предлагает различные преференции инвесторам, которые локализуют производство в ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь можно построить предприятие или арендовать подготовленные офисные, лабораторные и производственные площади."Для резидентов ОЭЗ обнуляются налоги на имущество, землю и транспорт. А налог на прибыль снижается с 20 до 2%. Здесь также действует режим свободной таможенной зоны: все ввозимые товары и оборудование освобождаются от уплаты налогов и сборов. В качестве антикризисной меры поддержки бизнеса в условиях санкций принят мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на территории технополиса. Сегодня здесь локализовано 90 резидентов, объем инвестиций которых превысил 75 миллиардов рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Правительство Москвы приняло также ряд допмер поддержки для сохранения инвестиционной активности компаний. Так, в этом году предприятиям Москвы не нужно подтверждать специальные статусы – все они будут продлены автоматически.

https://ria.ru/20220607/mosprom-1793730069.html

https://ria.ru/20220606/ovchinskiy-1793526715.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (политик)