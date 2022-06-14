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В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей - РИА Новости, 14.06.2022
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В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей
В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей - РИА Новости, 14.06.2022
В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей
Более 30 участков бесхозных временных наружных трубопроводов теплосетей (байпасов) ликвидируют в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:13
2022-06-14T08:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 30 участков бесхозных временных наружных трубопроводов теплосетей (байпасов) ликвидируют в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается реализация трехлетней программы ликвидации байпасов, расположенных в различных округах столицы. За весь период планируем убрать 80 таких сооружений, в прошлом году демонтировали восемь байпасов, в этом разберем еще 31, оставшийся 41 - в следующем году", - сказал Бирюков.Заммэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды."Часть "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - добавил Бирюков.В комплексе городского хозяйства рассказали, что демонтаж таких конструкций проводится в несколько этапов: вначале разрабатывается и утверждается проектная документация, затем в межотопительный период прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса.Бирюков подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, жкх
08:13 14.06.2022
 
В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей

Заммэра Бирюков: 31 участок бесхозных наземных теплосетей ликвидируют в Москве в этом году

© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкЗамена труб на теплотрассе
Замена труб на теплотрассе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Замена труб на теплотрассе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 30 участков бесхозных временных наружных трубопроводов теплосетей (байпасов) ликвидируют в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается реализация трехлетней программы ликвидации байпасов, расположенных в различных округах столицы. За весь период планируем убрать 80 таких сооружений, в прошлом году демонтировали восемь байпасов, в этом разберем еще 31, оставшийся 41 - в следующем году", - сказал Бирюков.
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Огонь, вода и не медные трубы: пять наивных вопросов про байпасы
Заммэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.
"Часть "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - добавил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что демонтаж таких конструкций проводится в несколько этапов: вначале разрабатывается и утверждается проектная документация, затем в межотопительный период прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса.
Бирюков подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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