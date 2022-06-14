https://ria.ru/20220614/moskva-1795114974.html

В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей

В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей - РИА Новости, 14.06.2022

В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных наземных теплосетей

Более 30 участков бесхозных временных наружных трубопроводов теплосетей (байпасов) ликвидируют в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:13

2022-06-14T08:13

2022-06-14T08:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39649/72/396497223_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_177894355e2915b69888522445e369a3.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 30 участков бесхозных временных наружных трубопроводов теплосетей (байпасов) ликвидируют в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается реализация трехлетней программы ликвидации байпасов, расположенных в различных округах столицы. За весь период планируем убрать 80 таких сооружений, в прошлом году демонтировали восемь байпасов, в этом разберем еще 31, оставшийся 41 - в следующем году", - сказал Бирюков.Заммэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды."Часть "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - добавил Бирюков.В комплексе городского хозяйства рассказали, что демонтаж таких конструкций проводится в несколько этапов: вначале разрабатывается и утверждается проектная документация, затем в межотопительный период прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса.Бирюков подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.

https://realty.ria.ru/20211004/baypas-1752971121.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, жкх