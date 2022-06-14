https://ria.ru/20220614/moshenniki-1795133890.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 14.06.2022
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества, связанном с обменом кешбэка на рубли. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:33
2022-06-14T10:33
2022-06-14T11:07
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центробанк рассказал о новом способе мошенничества, связанном с обменом кешбэка на рубли.Так, злоумышленники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и говорят, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на реальные деньги.Но на самом деле, заполучив эти сведения, они совершают кражу денег со счета.ЦБ рекомендует в случае таких телефонных звонков сразу же прерывать разговор и напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают финансовые данные, в том числе коды из СМС или с оборотной стороны банковской карточки.
https://ria.ru/20220613/moshennichestvo-1794820747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
10:33 14.06.2022 (обновлено: 11:07 14.06.2022)
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Центробанк предупредил россиян о мошенниках, предлагающих обменять кешбэк на рубли
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Центробанк рассказал
о новом способе мошенничества, связанном с обменом кешбэка на рубли.
Так, злоумышленники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и говорят, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на реальные деньги.
"Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу", — поясняется в сообщении.
Но на самом деле, заполучив эти сведения, они совершают кражу денег со счета.
ЦБ рекомендует в случае таких телефонных звонков сразу же прерывать разговор и напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают финансовые данные, в том числе коды из СМС или с оборотной стороны банковской карточки.