https://ria.ru/20220614/moshenniki-1795133890.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 14.06.2022

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Центробанк рассказал о новом способе мошенничества, связанном с обменом кешбэка на рубли. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:33

2022-06-14T10:33

2022-06-14T11:07

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центробанк рассказал о новом способе мошенничества, связанном с обменом кешбэка на рубли.Так, злоумышленники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и говорят, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на реальные деньги.Но на самом деле, заполучив эти сведения, они совершают кражу денег со счета.ЦБ рекомендует в случае таких телефонных звонков сразу же прерывать разговор и напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают финансовые данные, в том числе коды из СМС или с оборотной стороны банковской карточки.

https://ria.ru/20220613/moshennichestvo-1794820747.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия