https://ria.ru/20220614/moldaviya-1795239938.html

Политолог заявил о неготовности Молдавии к евроинтеграции

Политолог заявил о неготовности Молдавии к евроинтеграции - РИА Новости, 14.06.2022

Политолог заявил о неготовности Молдавии к евроинтеграции

Власти Молдавии не добились существенных результатов для сближения с Евросоюзом, поэтому поддержка президента Франции Эммануэля Макрона относительно... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:18

2022-06-14T16:18

2022-06-14T16:18

цены на нефть

майя санду

молдавия

кишинев

украина

еврокомиссия

евросоюз

европейский совет

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Власти Молдавии не добились существенных результатов для сближения с Евросоюзом, поэтому поддержка президента Франции Эммануэля Макрона относительно евроинтеграционных устремлений Кишинева будет носить формальный характер, заявил РИА Новости директор кишиневского Balkan-centre, политолог Сергей Манастырлы.Макрон в среду совершит визит в Молдавию, где у него запланирована встреча с руководством республики. Представители правящей в стране партии "Действие и солидарность" считают приезд французского лидера знаковым событием. Ожидается, что в пятницу Еврокомиссия выскажет свое мнение о предоставлении Молдавии, Украине, Грузии статуса стран кандидатов на вступление в ЕС, а 23-24 июня состоится заседание Европейского совета, на котором будет европейские лидеры должны принять соответствующее решение."Следует понимать, что требования принять Молдавию не обеспечены ее успехами ни на геополитическом поприще, ни достижениями внутри страны. Объявленная действующей властью борьба с коррупцией заметных результатов не дала, а ситуация со свободой слова и свободой выражения мнения еще больше усугубилась. Поэтому Макрону не за что будет похвалить молдавские власти. Поддержка будет озвучена на словах, не более", - сказал Манастырлы.Политолог отметил, что запущенные евроинтеграционные процессы, которыми бравирует правящая прозападная правящая сила, не поспевают за геополитической ситуацией как в регионе, так и во всей Европе. По его словам, официальному Кишиневу нужно не выбирать, в какую организацию вступать, – Евросоюз или предложенный Макроном "параллельный проект", – а сконцентрироваться прежде всего на решении экономических проблем внутри страны."Перспектива евроинтеграции не зависит от заявлений Макрона или (канцлера Германии Олафа - ред.) Шольца, или кого-то еще. Она зависит от реальной ситуации в геополитике, которая сейчас стремительно меняется и в связи с событиями на Украине, и в связи с процессами в самой Европе. Президенту Молдавии (Майе Санду - ред.), правительству нужно сосредоточиться на минимизации последствий экономического кризиса, который может привести к катастрофе в стране. Давайте откровенно признаем: Молдавия сейчас не готова стать ни кандидатом на вступление в Европейский союз, ни членом организации", - подчеркнул политолог.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что к третьему кварталу инфляция достигнет пика в 31%, "если не произойдет ничего непредвиденного".Одновременно растут цены и на горючее. Стоимость бензина на республиканских АЗС приближается к 2 долларам за литр, при этом на ряде заправочных станций образовался дефицит дизтоплива. Фермерские хозяйства заявили, что выйдут на протесты, если власти республики не решат проблему с поставками горючего, не урегулируют цены на них.

https://ria.ru/20220614/es-1795196207.html

https://ria.ru/20220610/pridnestrove-1794694697.html

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793901731.html

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цены на нефть, майя санду, молдавия, кишинев, украина, еврокомиссия, евросоюз, европейский совет