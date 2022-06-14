https://ria.ru/20220614/missiya-1795106390.html

Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс

Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс - РИА Новости, 14.06.2022

Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс

Поездка в Донецкую Народной Республику делегации из представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, Дома народов России и федеральных... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T04:42

2022-06-14T04:42

2022-06-14T04:42

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Поездка в Донецкую Народной Республику делегации из представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, Дома народов России и федеральных национально-культурных автономий с гуманитарной миссией запланирована на конец июня, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.Она напомнила, что первая такая поездка в Донбасс состоялась 9 мая — для жителей Волновахи доставили гуманитарную помощь и провели комплекс культурно-патриотических мероприятий."Сегодня любое предложение о взаимодействии от национальных формирований с той стороны нами будет воспринято как сигнал к действию, мы готовы включить эти инициативы в нашу повестку", — отметила Полежаева.Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795105771.html

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россия, донбасс, волноваха, анна полежаева, в мире, москва