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Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/missiya-1795106390.html
Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс
Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс - РИА Новости, 14.06.2022
Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс
Поездка в Донецкую Народной Республику делегации из представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, Дома народов России и федеральных... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T04:42
2022-06-14T04:42
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
волноваха
анна полежаева
в мире
москва
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Поездка в Донецкую Народной Республику делегации из представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, Дома народов России и федеральных национально-культурных автономий с гуманитарной миссией запланирована на конец июня, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.Она напомнила, что первая такая поездка в Донбасс состоялась 9 мая — для жителей Волновахи доставили гуманитарную помощь и провели комплекс культурно-патриотических мероприятий."Сегодня любое предложение о взаимодействии от национальных формирований с той стороны нами будет воспринято как сигнал к действию, мы готовы включить эти инициативы в нашу повестку", — отметила Полежаева.Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.
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россия, донбасс, волноваха, анна полежаева, в мире, москва
04:42 14.06.2022
 
Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс

Делегация ФАДН и Дома народов России поедет с гуманитарной миссией в Донбасс в конце июня

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Поездка в Донецкую Народной Республику делегации из представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, Дома народов России и федеральных национально-культурных автономий с гуманитарной миссией запланирована на конец июня, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.

"В конце июня планируется выезд объединенной делегации с моим личным участием от Дома народов России, с представителями ФАДН России и ФНКА (федеральных национально-культурных автономий ред.) России в Донбасс с очередной гуманитарной миссией в рамках проекта "Народы вместе сквозь года". Запланирована серия мероприятий, где мы познакомимся с коллегами из ДНР, наметим форматы взаимодействия, в том числе в вопросе организации регулярного гуманитарного конвоя для адресной помощи нуждающимся силами многонационального народа России", — рассказала Полежаева.

Она напомнила, что первая такая поездка в Донбасс состоялась 9 мая — для жителей Волновахи доставили гуманитарную помощь и провели комплекс культурно-патриотических мероприятий.
"Сегодня любое предложение о взаимодействии от национальных формирований с той стороны нами будет воспринято как сигнал к действию, мы готовы включить эти инициативы в нашу повестку", — отметила Полежаева.
Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.
Билборд у автомобильной трассы возле Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
04:12Специальная военная операция на Украине
Власти ДНР хотят создать Дом народов Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВолновахаАнна ПолежаеваВ миреМосква
 
 
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