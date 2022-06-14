Глава Дома народов России анонсировала гуманитарную миссию в Донбасс
Делегация ФАДН и Дома народов России поедет с гуманитарной миссией в Донбасс в конце июня
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Поездка в Донецкую Народной Республику делегации из представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, Дома народов России и федеральных национально-культурных автономий с гуманитарной миссией запланирована на конец июня, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.
"В конце июня планируется выезд объединенной делегации с моим личным участием от Дома народов России, с представителями ФАДН России и ФНКА (федеральных национально-культурных автономий — ред.) России в Донбасс с очередной гуманитарной миссией в рамках проекта "Народы вместе сквозь года". Запланирована серия мероприятий, где мы познакомимся с коллегами из ДНР, наметим форматы взаимодействия, в том числе в вопросе организации регулярного гуманитарного конвоя для адресной помощи нуждающимся силами многонационального народа России", — рассказала Полежаева.
Она напомнила, что первая такая поездка в Донбасс состоялась 9 мая — для жителей Волновахи доставили гуманитарную помощь и провели комплекс культурно-патриотических мероприятий.
"Сегодня любое предложение о взаимодействии от национальных формирований с той стороны нами будет воспринято как сигнал к действию, мы готовы включить эти инициативы в нашу повестку", — отметила Полежаева.
Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.