https://ria.ru/20220614/medialaboratoriya-1794617133.html

В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня"

В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня" - РИА Новости, 14.06.2022

В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня"

Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:00

2022-06-14T10:00

2022-06-14T10:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нём приняли участие около 300 детей и взрослых.В рамках Медиалаборатории юные журналисты прослушали курс руководителя Центра инновационной журналистики Ивана Громова "Подкасты. Что делать если не можешь молчать" и серию мастер-классов от советника медиагруппы "Россия сегодня", заместителя руководителя департамента медиа, профессора НИУ ВШЭ Олега Дмитриева на темы "Как рассказывать историю, основанную на исторических фактах" и "Как проверять информацию и распознавать фейки". Кроме того, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина научила будущих специалистов писать новости. По завершении мероприятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки."Второй модуль нашей совместной Лаборатории с ВДЦ "Орленок" был посвящен новым медиа. При этом мы работали с самыми “модными” у подростков темами экологии, космоса и истории, в том числе прямо на площадке Музея “Орленка”. Уверена, что новое поколение будущих журналистов, проживая и пробуя себя в новых форматах под руководством лучших медиаспециалистов страны, получит уникальный опыт, который смогут использовать дальше. Всего в работе Лаборатории приняли участие около 300 детей и взрослых", - поделилась Наталья Тюрина."Инновационные медиа, VR, AR, подкасты, видео 360 существуют не первый и не второй год, но только сейчас стали появляться журналисты, которые совмещают в себе не только способность написать и подать материал, но и преподнести его в новой форме, через виртуальную или дополненную реальности, средствами иммерсивной журналистики. Здорово, что возможность увидеть подобный контент и даже научиться его делать есть у ребят уже со школьного возраста", - подытожил Иван Громов."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794312914.html

https://sn.ria.ru/20220414/orlenok-1783517739.html

https://sn.ria.ru/20211125/orlenok-1760649539.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Летняя смена в лагере "Орленок" Предоставлено пресс-службой ВДЦ "Орленок" 2022-06-14T10:00 true PT3M23S

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Алёна Пава

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