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В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня" - РИА Новости, 14.06.2022
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В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня"
В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня" - РИА Новости, 14.06.2022
В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня"
Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:00
2022-06-14T10:00
риа новости
новости агентства
миа "россия сегодня"
орленок (детский центр)
наталья тюрина
александр джеус
общество
медиа
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нём приняли участие около 300 детей и взрослых.В рамках Медиалаборатории юные журналисты прослушали курс руководителя Центра инновационной журналистики Ивана Громова "Подкасты. Что делать если не можешь молчать" и серию мастер-классов от советника медиагруппы "Россия сегодня", заместителя руководителя департамента медиа, профессора НИУ ВШЭ Олега Дмитриева на темы "Как рассказывать историю, основанную на исторических фактах" и "Как проверять информацию и распознавать фейки". Кроме того, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина научила будущих специалистов писать новости. По завершении мероприятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки."Второй модуль нашей совместной Лаборатории с ВДЦ "Орленок" был посвящен новым медиа. При этом мы работали с самыми “модными” у подростков темами экологии, космоса и истории, в том числе прямо на площадке Музея “Орленка”. Уверена, что новое поколение будущих журналистов, проживая и пробуя себя в новых форматах под руководством лучших медиаспециалистов страны, получит уникальный опыт, который смогут использовать дальше. Всего в работе Лаборатории приняли участие около 300 детей и взрослых", - поделилась Наталья Тюрина."Инновационные медиа, VR, AR, подкасты, видео 360 существуют не первый и не второй год, но только сейчас стали появляться журналисты, которые совмещают в себе не только способность написать и подать материал, но и преподнести его в новой форме, через виртуальную или дополненную реальности, средствами иммерсивной журналистики. Здорово, что возможность увидеть подобный контент и даже научиться его делать есть у ребят уже со школьного возраста", - подытожил Иван Громов."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня", орленок (детский центр), наталья тюрина, александр джеус, общество, медиа, медиа - общество, социальный навигатор, медиалаборатория в "орленке", юнкорры россии сегодня
10:00 14.06.2022
 

В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нём приняли участие около 300 детей и взрослых.
© Фото : Пресс-служба ВДЦ "Орлёнок"В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня"
В Орленке прошел второй модуль медиалаборатории России сегодня - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : Пресс-служба ВДЦ "Орлёнок"
В "Орленке" прошел второй модуль медиалаборатории "России сегодня"
В рамках Медиалаборатории юные журналисты прослушали курс руководителя Центра инновационной журналистики Ивана Громова "Подкасты. Что делать если не можешь молчать" и серию мастер-классов от советника медиагруппы "Россия сегодня", заместителя руководителя департамента медиа, профессора НИУ ВШЭ Олега Дмитриева на темы "Как рассказывать историю, основанную на исторических фактах" и "Как проверять информацию и распознавать фейки". Кроме того, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина научила будущих специалистов писать новости. По завершении мероприятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки.
Россия сегодня и Орлёнок открыли площадку на базе RIA.Lab - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:00
"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab
"Умение работать с информацией, отделять правду от вымысла, главное от второстепенного, грамотно оперировать данными из разных источников - пожалуй, одна из самых важных компетенций современного мира. Ведь сегодня от человека требуется не столько обладание фундаментальными знаниями, сколько умение ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, искать и грамотно использовать недостающие ресурсы. В рамках Медиалаборатории орлята учатся этому. В практической деятельности они обретают знания и навыки, погружаясь в темы истории, культуры, искусства России, создают инновационный, интересный и полезный контент", - прокомментировал директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус.
"Второй модуль нашей совместной Лаборатории с ВДЦ "Орленок" был посвящен новым медиа. При этом мы работали с самыми “модными” у подростков темами экологии, космоса и истории, в том числе прямо на площадке Музея “Орленка”. Уверена, что новое поколение будущих журналистов, проживая и пробуя себя в новых форматах под руководством лучших медиаспециалистов страны, получит уникальный опыт, который смогут использовать дальше. Всего в работе Лаборатории приняли участие около 300 детей и взрослых", - поделилась Наталья Тюрина.
Всероссийский детский центр Орленок – детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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"Сегодня чрезвычайно важно научить детей и подростков видеть значимые цифры, факты, детали. Благодаря этому они смогут увидеть мир по-другому, заняться чем-то серьезным. Именно поэтому я и принял решение поработать с ребятами из ВДЦ "Орленок" в их музее. Уверен, что этот совместный труд поможет им в будущем", - отметил, в свою очередь, Олег Дмитриев.
"Инновационные медиа, VR, AR, подкасты, видео 360 существуют не первый и не второй год, но только сейчас стали появляться журналисты, которые совмещают в себе не только способность написать и подать материал, но и преподнести его в новой форме, через виртуальную или дополненную реальности, средствами иммерсивной журналистики. Здорово, что возможность увидеть подобный контент и даже научиться его делать есть у ребят уже со школьного возраста", - подытожил Иван Громов.
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
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25 ноября 2021, 11:33
МИА "Россия сегодня" запускает медиалабораторию в ВДЦ "Орленок"
Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
РИА НовостиНовости агентстваМИА "Россия сегодня"Орленок (детский центр)Наталья ТюринаАлександр ДжеусОбществоМедиаМедиа - ОбществоСоциальный навигаторМедиалаборатория в "Орленке"Юнкорры России сегодня
 
 
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