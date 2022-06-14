https://ria.ru/20220614/matkapital-1795226493.html

Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты

Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты - РИА Новости, 14.06.2022

Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о недоплаченных гражданам средствах материнского капитала на общую сумму 4,7... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:35

2022-06-14T15:35

2022-06-14T15:37

россия

экономика

счетная палата рф

алексей кудрин

материнский капитал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795208895_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8522ebc450d1c00e380b6a2ff8fdfb71.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о недоплаченных гражданам средствах материнского капитала на общую сумму 4,7 миллиарда рублей, который были выплачены только после проверки Счетной палаты.На встрече с главой государства Кудрин рассказал о нескольких проверках Счётной палаты, которые в прошлом году были наиболее важными и по которым правительство выполнило рекомендации аудиторов."Например, материнский капитал. Когда получили граждане материнский капитал, иногда с опозданием начисляется индексация на эти их средства, и они даже не знают, что у них на счетах несколько тысяч рублей, а иногда это и 20, и 30 тысяч рублей. Вот так мы выявили 4,7 миллиарда рублей, о которых граждане не знали, и они лежали мёртвым грузом, сейчас их выплатили", - сказал он.Кудрин рассказал, что его ведомство после каждой серьёзной проверки даёт рекомендации о том, как можно системно улучшить эффективность соответствующих расходов бюджета - за три года, по его словам, были даны две тысячи таких рекомендаций. "Половина примерно из них правительством реализована", - сообщил Кудрин. Так в прошлом году были реализованы 503 рекомендации Счетной палаты.Кудрин рассказал и о других направлениях деятельности контрольного ведомства."Мы проверили состояние борьбы с ВИЧ-инфекцией, дали рекомендации, правительство отреагировало. Работаем по жилью детям-сиротам. У нас пока ещё 280 тысяч детей-сирот не получили своевременно жилье. Я докладывал вам осенью о проблеме борьбы с бедностью и ряд предложений Вам передавал", - напомнил он."Мы с правительством работали, и те предложения по распространению адресного пособия семьям с детьми с 8 до 17 – очень своевременная мера. Она в этом году с учётом и проблем в экономике существенно смягчит или даже снизит количество потенциальных нуждающихся в нашей стране", - заявил Кудрин.

https://ria.ru/20220606/matkapital-1793407109.html

https://ria.ru/20220504/gazifikatsiya-1786773028.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, материнский капитал