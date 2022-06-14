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Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты - РИА Новости, 14.06.2022
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Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты
Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты - РИА Новости, 14.06.2022
Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о недоплаченных гражданам средствах материнского капитала на общую сумму 4,7... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:35
2022-06-14T15:37
россия
экономика
счетная палата рф
алексей кудрин
материнский капитал
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о недоплаченных гражданам средствах материнского капитала на общую сумму 4,7 миллиарда рублей, который были выплачены только после проверки Счетной палаты.На встрече с главой государства Кудрин рассказал о нескольких проверках Счётной палаты, которые в прошлом году были наиболее важными и по которым правительство выполнило рекомендации аудиторов."Например, материнский капитал. Когда получили граждане материнский капитал, иногда с опозданием начисляется индексация на эти их средства, и они даже не знают, что у них на счетах несколько тысяч рублей, а иногда это и 20, и 30 тысяч рублей. Вот так мы выявили 4,7 миллиарда рублей, о которых граждане не знали, и они лежали мёртвым грузом, сейчас их выплатили", - сказал он.Кудрин рассказал, что его ведомство после каждой серьёзной проверки даёт рекомендации о том, как можно системно улучшить эффективность соответствующих расходов бюджета - за три года, по его словам, были даны две тысячи таких рекомендаций. "Половина примерно из них правительством реализована", - сообщил Кудрин. Так в прошлом году были реализованы 503 рекомендации Счетной палаты.Кудрин рассказал и о других направлениях деятельности контрольного ведомства."Мы проверили состояние борьбы с ВИЧ-инфекцией, дали рекомендации, правительство отреагировало. Работаем по жилью детям-сиротам. У нас пока ещё 280 тысяч детей-сирот не получили своевременно жилье. Я докладывал вам осенью о проблеме борьбы с бедностью и ряд предложений Вам передавал", - напомнил он."Мы с правительством работали, и те предложения по распространению адресного пособия семьям с детьми с 8 до 17 – очень своевременная мера. Она в этом году с учётом и проблем в экономике существенно смягчит или даже снизит количество потенциальных нуждающихся в нашей стране", - заявил Кудрин.
https://ria.ru/20220606/matkapital-1793407109.html
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россия, экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, материнский капитал
15:35 14.06.2022 (обновлено: 15:37 14.06.2022)
 
Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты

Кудрин доложил Путину о выплате россиянам маткапитала после проверки Счетной палаты

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о недоплаченных гражданам средствах материнского капитала на общую сумму 4,7 миллиарда рублей, который были выплачены только после проверки Счетной палаты.
На встрече с главой государства Кудрин рассказал о нескольких проверках Счётной палаты, которые в прошлом году были наиболее важными и по которым правительство выполнило рекомендации аудиторов.
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"Например, материнский капитал. Когда получили граждане материнский капитал, иногда с опозданием начисляется индексация на эти их средства, и они даже не знают, что у них на счетах несколько тысяч рублей, а иногда это и 20, и 30 тысяч рублей. Вот так мы выявили 4,7 миллиарда рублей, о которых граждане не знали, и они лежали мёртвым грузом, сейчас их выплатили", - сказал он.
Кудрин рассказал, что его ведомство после каждой серьёзной проверки даёт рекомендации о том, как можно системно улучшить эффективность соответствующих расходов бюджета - за три года, по его словам, были даны две тысячи таких рекомендаций. "Половина примерно из них правительством реализована", - сообщил Кудрин. Так в прошлом году были реализованы 503 рекомендации Счетной палаты.
Кудрин рассказал и о других направлениях деятельности контрольного ведомства.
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"Мы проверили состояние борьбы с ВИЧ-инфекцией, дали рекомендации, правительство отреагировало. Работаем по жилью детям-сиротам. У нас пока ещё 280 тысяч детей-сирот не получили своевременно жилье. Я докладывал вам осенью о проблеме борьбы с бедностью и ряд предложений Вам передавал", - напомнил он.
"Мы с правительством работали, и те предложения по распространению адресного пособия семьям с детьми с 8 до 17 – очень своевременная мера. Она в этом году с учётом и проблем в экономике существенно смягчит или даже снизит количество потенциальных нуждающихся в нашей стране", - заявил Кудрин.
 
РоссияЭкономикаСчетная палата РФАлексей КудринМатеринский капитал
 
 
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