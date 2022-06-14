https://ria.ru/20220614/kurs-1795178062.html

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая - РИА Новости, 14.06.2022

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей – впервые с 25 мая, следует из данных... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:02

2022-06-14T13:02

2022-06-14T13:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

курс рубля

курс доллара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей – впервые с 25 мая, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск снижался на 10 копеек, до 56,7 рубля, евро - на 1,15 рубля, до 58,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Ранее во вторник доллар максимально поднимался до 58,34 рубля, евро – до 60,61 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара