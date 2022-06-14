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Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая
Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая - РИА Новости, 14.06.2022
Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая
Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей – впервые с 25 мая, следует из данных... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:02
2022-06-14T13:02
2022-06-14T13:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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курс доллара
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей – впервые с 25 мая, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск снижался на 10 копеек, до 56,7 рубля, евро - на 1,15 рубля, до 58,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Ранее во вторник доллар максимально поднимался до 58,34 рубля, евро – до 60,61 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара
13:02 14.06.2022 (обновлено: 13:07 14.06.2022)
Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Рубль днем во вторник усиливает рост: доллар после утреннего роста перешел к снижению, евро уже дешевле 59 рублей – впервые с 25 мая, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск снижался на 10 копеек, до 56,7 рубля, евро - на 1,15 рубля, до 58,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее во вторник доллар максимально поднимался до 58,34 рубля, евро – до 60,61 рубля.