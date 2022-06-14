Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом
Аксенов назвал обещания Зеленского вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс кривляньями
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кривляньями обещания Владимира Зеленского вернуть контроль киевских властей над Крымом, Донбассом и освобожденными территориями.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины - Херсонской и Запорожской областями.
"Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен. Намек более чем прозрачный: нам дают понять, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его мнению, исходя из слов Зеленского, вывод очевиден: до тех пор, пока этот режим существует в любом виде, он будет угрозой для России.
"Поэтому только полный разгром врага, только победа. И конечно, суд над военными преступниками. На котором среди материалов обвинения, надеюсь, будут фигурировать и эти президентские "стендапы", - подчеркнул Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.