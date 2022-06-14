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Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/krym-1795223964.html
Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом
Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом - РИА Новости, 14.06.2022
Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кривляньями обещания Владимира Зеленского вернуть контроль киевских властей над Крымом, Донбассом и освобожденными... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:27
2022-06-14T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кривляньями обещания Владимира Зеленского вернуть контроль киевских властей над Крымом, Донбассом и освобожденными территориями.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины - Херсонской и Запорожской областями.По его мнению, исходя из слов Зеленского, вывод очевиден: до тех пор, пока этот режим существует в любом виде, он будет угрозой для России."Поэтому только полный разгром врага, только победа. И конечно, суд над военными преступниками. На котором среди материалов обвинения, надеюсь, будут фигурировать и эти президентские "стендапы", - подчеркнул Аксенов.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении обстрелов украинскими силами районов Донецка и сообщил, что обратится за помощью к России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/donbass-1795174591.html
украина
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в мире, украина, россия, донбасс, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
15:27 14.06.2022
 
Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом

Аксенов назвал обещания Зеленского вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс кривляньями

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кривляньями обещания Владимира Зеленского вернуть контроль киевских властей над Крымом, Донбассом и освобожденными территориями.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины - Херсонской и Запорожской областями.
"Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен. Намек более чем прозрачный: нам дают понять, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его мнению, исходя из слов Зеленского, вывод очевиден: до тех пор, пока этот режим существует в любом виде, он будет угрозой для России.
"Поэтому только полный разгром врага, только победа. И конечно, суд над военными преступниками. На котором среди материалов обвинения, надеюсь, будут фигурировать и эти президентские "стендапы", - подчеркнул Аксенов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении обстрелов украинскими силами районов Донецка и сообщил, что обратится за помощью к России.
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
12:55Специальная военная операция на Украине
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Владимир Зеленский
 
 
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