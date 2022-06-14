https://ria.ru/20220614/krym-1795223964.html

Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом

Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом - РИА Новости, 14.06.2022

Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кривляньями обещания Владимира Зеленского вернуть контроль киевских властей над Крымом, Донбассом и освобожденными... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:27

2022-06-14T15:27

2022-06-14T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

республика крым

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кривляньями обещания Владимира Зеленского вернуть контроль киевских властей над Крымом, Донбассом и освобожденными территориями.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины - Херсонской и Запорожской областями.По его мнению, исходя из слов Зеленского, вывод очевиден: до тех пор, пока этот режим существует в любом виде, он будет угрозой для России."Поэтому только полный разгром врага, только победа. И конечно, суд над военными преступниками. На котором среди материалов обвинения, надеюсь, будут фигурировать и эти президентские "стендапы", - подчеркнул Аксенов.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении обстрелов украинскими силами районов Донецка и сообщил, что обратится за помощью к России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795174591.html

украина

россия

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский