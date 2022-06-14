https://ria.ru/20220614/kozhinova-1795167073.html
Скончалась искусствовед Людмила Кожинова
Скончалась искусствовед Людмила Кожинова - РИА Новости, 14.06.2022
Скончалась искусствовед Людмила Кожинова
Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:30
2022-06-14T12:30
2022-06-14T12:36
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ."11 июня 2022 года на 92 году ушла из жизни кандидат искусствоведения, доцент, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России Кожинова Людмила Александровна", — говорится в публикации.Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Кожиновой, отметив, что в памяти членов объединения она останется "хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия"."Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: "Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще", — добавляют в организации.Прощание состоится 16 июня в Центральном Доме кинематографистов.
https://ria.ru/20220613/kotandzhyan-1795006415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, вгик, союз кинематографистов рф
12:30 14.06.2022 (обновлено: 12:36 14.06.2022)
Скончалась искусствовед Людмила Кожинова
Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается
на сайте Союза кинематографистов РФ.
"11 июня 2022 года на 92 году ушла из жизни кандидат искусствоведения, доцент, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России Кожинова Людмила Александровна", — говорится в публикации.
Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Кожиновой, отметив, что в памяти членов объединения она останется "хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия".
"Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: "Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще", — добавляют в организации.
Прощание состоится 16 июня в Центральном Доме кинематографистов.