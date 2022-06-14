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Скончалась искусствовед Людмила Кожинова - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
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Скончалась искусствовед Людмила Кожинова
Скончалась искусствовед Людмила Кожинова - РИА Новости, 14.06.2022
Скончалась искусствовед Людмила Кожинова
Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:30
2022-06-14T12:36
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ."11 июня 2022 года на 92 году ушла из жизни кандидат искусствоведения, доцент, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России Кожинова Людмила Александровна", — говорится в публикации.Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Кожиновой, отметив, что в памяти членов объединения она останется "хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия"."Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: "Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще", — добавляют в организации.Прощание состоится 16 июня в Центральном Доме кинематографистов.
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новости культуры, кино и сериалы, вгик, союз кинематографистов рф
12:30 14.06.2022 (обновлено: 12:36 14.06.2022)
 
Скончалась искусствовед Людмила Кожинова

Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
"11 июня 2022 года на 92 году ушла из жизни кандидат искусствоведения, доцент, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России Кожинова Людмила Александровна", — говорится в публикации.
© Фото : ВГИКПрофессор ВГИКа Людмила Кожинова
Профессор ВГИКа Людмила Кожинова - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : ВГИК
Профессор ВГИКа Людмила Кожинова
Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Кожиновой, отметив, что в памяти членов объединения она останется "хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия".
"Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: "Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще", — добавляют в организации.
Прощание состоится 16 июня в Центральном Доме кинематографистов.
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