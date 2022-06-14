https://ria.ru/20220614/kozhinova-1795167073.html

Скончалась искусствовед Людмила Кожинова

Скончалась искусствовед Людмила Кожинова - РИА Новости, 14.06.2022

Скончалась искусствовед Людмила Кожинова

Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:30

2022-06-14T12:30

2022-06-14T12:36

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Искусствовед Людмила Кожинова скончалась на 92-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ."11 июня 2022 года на 92 году ушла из жизни кандидат искусствоведения, доцент, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России Кожинова Людмила Александровна", — говорится в публикации.Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Кожиновой, отметив, что в памяти членов объединения она останется "хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия"."Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: "Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще", — добавляют в организации.Прощание состоится 16 июня в Центральном Доме кинематографистов.

https://ria.ru/20220613/kotandzhyan-1795006415.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, вгик, союз кинематографистов рф