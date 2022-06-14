Рейтинг@Mail.ru
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795117381.html
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 14.06.2022
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:48
2022-06-14T08:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
томская область
владимир мазур
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95004/78/950047886_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d24ab61a57f7ba4c3cdd02f0d836bb23.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса.Режим ограничений по коронавирусу в Томской области действовал в разных интерпретациях с весны 2020 года после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Первый случай коронавируса в Томской области был зарегистрировали 18 марта 2020 года - заразившийся прилетел с выставки собак в Италии."Я решил полностью снять все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем. Детские игровые центры и комнаты тоже могут быть заполнены на 100% - всё-таки у нас уже вовсю каникулы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мазур отметил, что фактически власти прекращают "странную ситуацию", когда формально введен масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает, при этом ответственность за нарушения очень избирательная, что возмущает людей."Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация. При этом я сохраняю на территории Томской области режим повышенной готовности. Но он касается только работы чиновников. Ещё этот режим - для руководителей организаций, которых прошу внимательно относиться к самочувствию работников, заниматься профилактикой любых болезней, и коронавируса - в том числе. Особенно это касается ректоров томских университетов", - написал врио губернатора.Он также попросил руководителей всех уровней создать условия для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 своих коллективов."Я и мои родные ставили прививку, и вам советую поступить так же. Но учтите, что вакцинация у нас строго добровольная. Никакой обязаловки. Буду оперативно реагировать на ситуацию и прошу вас заботиться о своём здоровье", - добавил он.
https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95004/78/950047886_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_7d149d018b05797dee13b8705f5e48c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, томская область, владимир мазур, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
08:48 14.06.2022
 
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса

Врио томского губернатора Мазур полностью снял все коронавирусные ограничения в регионе

© РИА Новости / Яков АндреевЛето в Томске
Лето в Томске - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Лето в Томске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Режим ограничений по коронавирусу в Томской области действовал в разных интерпретациях с весны 2020 года после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Первый случай коронавируса в Томской области был зарегистрировали 18 марта 2020 года - заразившийся прилетел с выставки собак в Италии.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 16:13Распространение коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом
"Я решил полностью снять все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем. Детские игровые центры и комнаты тоже могут быть заполнены на 100% - всё-таки у нас уже вовсю каникулы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Мазур отметил, что фактически власти прекращают "странную ситуацию", когда формально введен масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает, при этом ответственность за нарушения очень избирательная, что возмущает людей.
"Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация. При этом я сохраняю на территории Томской области режим повышенной готовности. Но он касается только работы чиновников. Ещё этот режим - для руководителей организаций, которых прошу внимательно относиться к самочувствию работников, заниматься профилактикой любых болезней, и коронавируса - в том числе. Особенно это касается ректоров томских университетов", - написал врио губернатора.
Он также попросил руководителей всех уровней создать условия для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 своих коллективов.
"Я и мои родные ставили прививку, и вам советую поступить так же. Но учтите, что вакцинация у нас строго добровольная. Никакой обязаловки. Буду оперативно реагировать на ситуацию и прошу вас заботиться о своём здоровье", - добавил он.
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:30В России
Коронавирус отступил, но расслабляться рано, заявили в Минздраве РФ
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоТомская областьВладимир МазурКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала