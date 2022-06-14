https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795117381.html

В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса

В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 14.06.2022

В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:48

2022-06-14T08:48

2022-06-14T08:48

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса.Режим ограничений по коронавирусу в Томской области действовал в разных интерпретациях с весны 2020 года после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Первый случай коронавируса в Томской области был зарегистрировали 18 марта 2020 года - заразившийся прилетел с выставки собак в Италии."Я решил полностью снять все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем. Детские игровые центры и комнаты тоже могут быть заполнены на 100% - всё-таки у нас уже вовсю каникулы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мазур отметил, что фактически власти прекращают "странную ситуацию", когда формально введен масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает, при этом ответственность за нарушения очень избирательная, что возмущает людей."Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация. При этом я сохраняю на территории Томской области режим повышенной готовности. Но он касается только работы чиновников. Ещё этот режим - для руководителей организаций, которых прошу внимательно относиться к самочувствию работников, заниматься профилактикой любых болезней, и коронавируса - в том числе. Особенно это касается ректоров томских университетов", - написал врио губернатора.Он также попросил руководителей всех уровней создать условия для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 своих коллективов."Я и мои родные ставили прививку, и вам советую поступить так же. Но учтите, что вакцинация у нас строго добровольная. Никакой обязаловки. Буду оперативно реагировать на ситуацию и прошу вас заботиться о своём здоровье", - добавил он.

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, томская область, владимир мазур, коронавирус в россии, коронавирус covid-19