https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795117381.html
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 14.06.2022
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:48
2022-06-14T08:48
2022-06-14T08:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
томская область
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса.Режим ограничений по коронавирусу в Томской области действовал в разных интерпретациях с весны 2020 года после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Первый случай коронавируса в Томской области был зарегистрировали 18 марта 2020 года - заразившийся прилетел с выставки собак в Италии."Я решил полностью снять все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем. Детские игровые центры и комнаты тоже могут быть заполнены на 100% - всё-таки у нас уже вовсю каникулы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мазур отметил, что фактически власти прекращают "странную ситуацию", когда формально введен масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает, при этом ответственность за нарушения очень избирательная, что возмущает людей."Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация. При этом я сохраняю на территории Томской области режим повышенной готовности. Но он касается только работы чиновников. Ещё этот режим - для руководителей организаций, которых прошу внимательно относиться к самочувствию работников, заниматься профилактикой любых болезней, и коронавируса - в том числе. Особенно это касается ректоров томских университетов", - написал врио губернатора.Он также попросил руководителей всех уровней создать условия для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 своих коллективов."Я и мои родные ставили прививку, и вам советую поступить так же. Но учтите, что вакцинация у нас строго добровольная. Никакой обязаловки. Буду оперативно реагировать на ситуацию и прошу вас заботиться о своём здоровье", - добавил он.
https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, томская область, владимир мазур, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Томской области отменили все ограничения из-за коронавируса
Врио томского губернатора Мазур полностью снял все коронавирусные ограничения в регионе
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости.
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник заявил
о полном снятии оставшихся в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Режим ограничений по коронавирусу в Томской области
действовал в разных интерпретациях с весны 2020 года после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Первый случай коронавируса в Томской области был зарегистрировали 18 марта 2020 года - заразившийся прилетел с выставки собак в Италии.
"Я решил полностью снять все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем. Детские игровые центры и комнаты тоже могут быть заполнены на 100% - всё-таки у нас уже вовсю каникулы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Мазур отметил, что фактически власти прекращают "странную ситуацию", когда формально введен масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает, при этом ответственность за нарушения очень избирательная, что возмущает людей.
"Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация. При этом я сохраняю на территории Томской области режим повышенной готовности. Но он касается только работы чиновников. Ещё этот режим - для руководителей организаций, которых прошу внимательно относиться к самочувствию работников, заниматься профилактикой любых болезней, и коронавируса - в том числе. Особенно это касается ректоров томских университетов", - написал врио губернатора.
Он также попросил руководителей всех уровней создать условия для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 своих коллективов.
"Я и мои родные ставили прививку, и вам советую поступить так же. Но учтите, что вакцинация у нас строго добровольная. Никакой обязаловки. Буду оперативно реагировать на ситуацию и прошу вас заботиться о своём здоровье", - добавил он.