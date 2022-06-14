https://ria.ru/20220614/kndr-1795127504.html

КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ

КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022

КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ

Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:05

2022-06-14T10:05

2022-06-14T10:05

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

сеул

пхеньян

корейский полуостров

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СЕУЛ, 14 июн – РИА Новости. Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в министерстве объединения Южной Кореи.Сеул и Вашингтон за последнее время не раз заявляли о том, что на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР велась подготовка к проведению ядерного испытания, и в принципе все приготовления уже завершены."Северная Корея в настоящее время готова провести ядерное испытание в любое время, если председатель Ким Чен Ын решит это сделать", - заявил источник агентства.Чиновник добавил, что Южная Корея и США обсуждают возможные контрмеры, в том числе через Совет Безопасности ООН.КНДР провела свое последнее на данный момент шестое ядерное испытание в сентябре 2017 года.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795100943.html

кндр (северная корея)

южная корея

сеул

пхеньян

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, пхеньян, корейский полуостров