https://ria.ru/20220614/kndr-1795127504.html
КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ
КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ
Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:05
2022-06-14T10:05
2022-06-14T10:05
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
пхеньян
корейский полуостров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335155_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7edf39df8f7733e820350a3f0a70b2f.jpg
СЕУЛ, 14 июн – РИА Новости. Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в министерстве объединения Южной Кореи.Сеул и Вашингтон за последнее время не раз заявляли о том, что на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР велась подготовка к проведению ядерного испытания, и в принципе все приготовления уже завершены."Северная Корея в настоящее время готова провести ядерное испытание в любое время, если председатель Ким Чен Ын решит это сделать", - заявил источник агентства.Чиновник добавил, что Южная Корея и США обсуждают возможные контрмеры, в том числе через Совет Безопасности ООН.КНДР провела свое последнее на данный момент шестое ядерное испытание в сентябре 2017 года.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795100943.html
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
пхеньян
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12833c895fafafba1b226c61f46758a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, пхеньян, корейский полуостров
КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ
Агентство "Ренхап" сообщило, что КНДР может провести ядерное испытание в любой момент