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КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
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КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ
КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ
Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:05
2022-06-14T10:05
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
пхеньян
корейский полуостров
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СЕУЛ, 14 июн – РИА Новости. Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в министерстве объединения Южной Кореи.Сеул и Вашингтон за последнее время не раз заявляли о том, что на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР велась подготовка к проведению ядерного испытания, и в принципе все приготовления уже завершены."Северная Корея в настоящее время готова провести ядерное испытание в любое время, если председатель Ким Чен Ын решит это сделать", - заявил источник агентства.Чиновник добавил, что Южная Корея и США обсуждают возможные контрмеры, в том числе через Совет Безопасности ООН.КНДР провела свое последнее на данный момент шестое ядерное испытание в сентябре 2017 года.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795100943.html
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
пхеньян
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, пхеньян, корейский полуостров
10:05 14.06.2022
 
КНДР может провести ядерное испытание в любой момент, сообщили СМИ

Агентство "Ренхап" сообщило, что КНДР может провести ядерное испытание в любой момент

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 14 июн – РИА Новости. Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в министерстве объединения Южной Кореи.
Сеул и Вашингтон за последнее время не раз заявляли о том, что на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР велась подготовка к проведению ядерного испытания, и в принципе все приготовления уже завершены.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
01:02
Байден на год продлил режим односторонних санкций США против КНДР
"Северная Корея в настоящее время готова провести ядерное испытание в любое время, если председатель Ким Чен Ын решит это сделать", - заявил источник агентства.
Чиновник добавил, что Южная Корея и США обсуждают возможные контрмеры, в том числе через Совет Безопасности ООН.
КНДР провела свое последнее на данный момент шестое ядерное испытание в сентябре 2017 года.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяСеулПхеньянКорейский полуостров
 
 
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