https://ria.ru/20220614/iskandery-1795142831.html

Минобороны показало работу топографов по подготовке ударов "Искандеров"

Минобороны показало работу топографов по подготовке ударов "Искандеров" - РИА Новости, 14.06.2022

Минобороны показало работу топографов по подготовке ударов "Искандеров"

Военные топографы в ходе специальной военной операции оперативно обеспечивают расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" актуальной... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:15

2022-06-14T11:15

2022-06-14T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

искандер-м

искандер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военные топографы в ходе специальной военной операции оперативно обеспечивают расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" актуальной геопространственной информацией, позволяющей быстро и точно наносить удары с ранее неизвестных для противника позиций, говорится в видео Минобороны России.На кадрах – выдвижение топографов, развертывание геодезического оборудования, топогеодезическая подготовка района применения ракетной бригады. Расчеты "Искандеров" должны нанести удар по противнику с новой и незнакомой позиции.При помощи высокоточных навигационных приемников системы ГЛОНАСС военные топографы осуществляют геодезическую привязку стартовых позиций ракетных комплексов. После привязки печатаются номенклатурные листы карт местности, их оперативно доставляют ракетчикам. После этого "Искандеры" выдвигаются на огневые позиции, расчеты готовят комплексы к пуску и дают залп крылатыми и баллистическими ракетами."Им (расчетам "Искандеров" – ред.) необходимы точные координаты после совершения марша в новый район. Выполняем обработку данных, что позволит выдать геодезически точные координаты места пуска на кратчайшие сроки, что позволит бригаде намного быстрее и точнее поразить цель", - рассказал начальник отделения навигационно-геодезического отделения Алексей.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795134723.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа военных топографов и расчетов "Искандер" в ходе спецоперации на Украине Работа военных топографов и расчетов "Искандер" в ходе спецоперации на Украине 2022-06-14T11:15 true PT3M25S

Работа военных топографов и расчетов "Искандер" в ходе спецоперации на Украине Работа военных топографов и расчетов "Искандер" в ходе спецоперации на Украине 2022-06-14T11:15 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), искандер-м, искандер, вооруженные силы украины