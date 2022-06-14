13:15 14.06.2022 (обновлено: 14:34 14.06.2022)
Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплатам иноагентам
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия не будет выплачивать компенсации иноагентам, присужденные решением ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше", — ответил он на вопрос о постановлении Европейского суда по правам человека.
Ранее ЕСПЧ посчитал, что закон об иноагентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.
Владимир Путин на прошлой неделе подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. Документы суда также перестанут считаться основанием для пересмотра решений российских инстанций.
Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.