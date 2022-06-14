https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html

Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам

Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам - РИА Новости, 14.06.2022

Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам

Россия не будет выплачивать компенсации иноагентам, присужденные решением ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:15

2022-06-14T13:15

2022-06-14T14:34

общество

россия

иноагенты

европейский суд по правам человека (еспч)

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия не будет выплачивать компенсации иноагентам, присужденные решением ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше", — ответил он на вопрос о постановлении Европейского суда по правам человека.Ранее ЕСПЧ посчитал, что закон об иноагентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.Владимир Путин на прошлой неделе подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. Документы суда также перестанут считаться основанием для пересмотра решений российских инстанций.Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.

https://ria.ru/20220609/inoagent-1794160142.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, иноагенты, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий песков