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Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам - РИА Новости, 14.06.2022
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Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам - РИА Новости, 14.06.2022
Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
Россия не будет выплачивать компенсации иноагентам, присужденные решением ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:15
2022-06-14T14:34
общество
россия
иноагенты
европейский суд по правам человека (еспч)
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия не будет выплачивать компенсации иноагентам, присужденные решением ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше", — ответил он на вопрос о постановлении Европейского суда по правам человека.Ранее ЕСПЧ посчитал, что закон об иноагентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.Владимир Путин на прошлой неделе подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. Документы суда также перестанут считаться основанием для пересмотра решений российских инстанций.Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.
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общество, россия, иноагенты, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий песков
13:15 14.06.2022 (обновлено: 14:34 14.06.2022)
 
Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам

Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплатам иноагентам

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия не будет выплачивать компенсации иноагентам, присужденные решением ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше", — ответил он на вопрос о постановлении Европейского суда по правам человека.
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Ранее ЕСПЧ посчитал, что закон об иноагентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.
Владимир Путин на прошлой неделе подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. Документы суда также перестанут считаться основанием для пересмотра решений российских инстанций.
Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.
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ОбществоРоссияиноагентыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Дмитрий Песков
 
 
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