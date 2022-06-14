https://ria.ru/20220614/gretsiya-1795117892.html

В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста

В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста - РИА Новости, 14.06.2022

В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста

Самодельное взрывное устройство взорвано в ночь на вторник возле входа в дом известного греческого журналиста Ариса Портосалте, сообщает телеканал Skai, на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:53

2022-06-14T08:53

2022-06-14T08:53

в мире

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg

АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство взорвано в ночь на вторник возле входа в дом известного греческого журналиста Ариса Портосалте, сообщает телеканал Skai, на котором работает журналист.ЧП произошло около трех часов ночи. Преступники заложили взрывное устройство из четырех газовых баллончиков, взорвались три из них. Взрыв повредил вход в здание и вызвал небольшое возгорание, сообщает телеканал."Трагедия в том, что у нас есть терроризм. К сожалению, у нас в Греции терроризм", - сказал Портосалте в эфире канала."Меня преследуют уже более 10 лет, потому что я высказываю свое мнение. Это мнение не покупается", - сказал журналист.По его словам, в том же доме живут еще семь семей.Skai является проправительственным телеканалом и выражает точку зрения правящей партии "Новая демократия".

https://ria.ru/20200420/1570290643.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция