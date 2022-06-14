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В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста - РИА Новости, 14.06.2022
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В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста
В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста - РИА Новости, 14.06.2022
В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста
Самодельное взрывное устройство взорвано в ночь на вторник возле входа в дом известного греческого журналиста Ариса Портосалте, сообщает телеканал Skai, на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:53
2022-06-14T08:53
в мире
греция
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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство взорвано в ночь на вторник возле входа в дом известного греческого журналиста Ариса Портосалте, сообщает телеканал Skai, на котором работает журналист.ЧП произошло около трех часов ночи. Преступники заложили взрывное устройство из четырех газовых баллончиков, взорвались три из них. Взрыв повредил вход в здание и вызвал небольшое возгорание, сообщает телеканал."Трагедия в том, что у нас есть терроризм. К сожалению, у нас в Греции терроризм", - сказал Портосалте в эфире канала."Меня преследуют уже более 10 лет, потому что я высказываю свое мнение. Это мнение не покупается", - сказал журналист.По его словам, в том же доме живут еще семь семей.Skai является проправительственным телеканалом и выражает точку зрения правящей партии "Новая демократия".
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в мире, греция
08:53 14.06.2022
 
В Греции взорвали самодельную бомбу в доме известного журналиста

Самодельную бомбу подорвали в доме известного греческого журналиста Портосалте в Афинах

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство взорвано в ночь на вторник возле входа в дом известного греческого журналиста Ариса Портосалте, сообщает телеканал Skai, на котором работает журналист.
ЧП произошло около трех часов ночи. Преступники заложили взрывное устройство из четырех газовых баллончиков, взорвались три из них. Взрыв повредил вход в здание и вызвал небольшое возгорание, сообщает телеканал.
"Трагедия в том, что у нас есть терроризм. К сожалению, у нас в Греции терроризм", - сказал Портосалте в эфире канала.
"Меня преследуют уже более 10 лет, потому что я высказываю свое мнение. Это мнение не покупается", - сказал журналист.
По его словам, в том же доме живут еще семь семей.
Skai является проправительственным телеканалом и выражает точку зрения правящей партии "Новая демократия".
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