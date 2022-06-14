https://ria.ru/20220614/gazprom-1795273691.html

Правительство Германии продлило внешнее управление Gazprom Germania

Правительство Германии продлило внешнее управление Gazprom Germania - РИА Новости, 14.06.2022

Правительство Германии продлило внешнее управление Gazprom Germania

Правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh и выделить... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:57

2022-06-14T17:57

2022-06-14T18:18

правительство германии

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экономика

германия

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заём для избежания банкротства, сообщили в пресс-службе кабмина.Ранее о том, что власти ФРГ готовятся принять такие меры, сообщали СМИ."Чтобы гарантировать безопасность снабжения Германии, правительство обеспечит долгосрочное попечительское управление Gazprom Germania и защитит от банкротства предприятие, находящееся в бедственном положении из-за российских санкций. Этим шагом правительство сохраняет влияние на эту часть критической энергетической инфраструктуры и предотвращает угрозы безопасности энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Ранее предполагалось, что попечительское управление компанией продлится до сентября 2022 года с возможным продлением. Теперь кабмин официально продлил внешнее управление с возможностью многократного продления его срока в соответствии с недавно принятыми поправками в закон об энергобезопасности. Как уточняют в кабмине, выделение займа через Банк реконструкции (KfW) предотвратит "каскадный эффект" на рынке энергетики, когда банкротство одной фирмы может сказаться на остальной отрасли. Заёмные средства будут направлены на поддержание ликвидности и закупки газа, при этом правительство отдельно подчеркивает, что гарантирует, что заемные средства "не уйдут в Россию", а будут использованы только для поддержки работы предприятия. Правительство изучает возможность в будущем перевести выделенный компании заём в долю в капитале компании.Также правительство решило переименовать компанию, теперь она будет называться Securing Energy for Europe Gmbh, сокращено SEFE ("Обеспечение энергии для Европы"), "чтобы послать четкий сигнал рынку, что цель этих мер в том, чтобы гарантировать энергобезопасность Германии и Европы".

https://ria.ru/20220614/gaz-1795250925.html

https://ria.ru/20220614/gaz-1795202942.html

германия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство германии, в мире, природный газ, газпром, экономика, германия