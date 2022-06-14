https://ria.ru/20220614/erdogan-1795253804.html
Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука
Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука - РИА Новости, 14.06.2022
Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука
Президент Турции Тайип Эрдоган принял во вторник заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, встреча была закрытой, передает газета Star. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:01
2022-06-14T17:01
2022-06-14T17:05
алексей оверчук
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял во вторник заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, встреча была закрытой, передает газета Star."Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Президентском комплексе. Встреча была закрытой для прессы", - сообщило издание.
https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795074285.html
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алексей оверчук, реджеп тайип эрдоган
17:01 14.06.2022 (обновлено: 17:05 14.06.2022)
Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука
Президент Турции Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука