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Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука - РИА Новости, 14.06.2022
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Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука
Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука - РИА Новости, 14.06.2022
Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука
Президент Турции Тайип Эрдоган принял во вторник заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, встреча была закрытой, передает газета Star. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:01
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алексей оверчук
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял во вторник заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, встреча была закрытой, передает газета Star."Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Президентском комплексе. Встреча была закрытой для прессы", - сообщило издание.
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алексей оверчук, реджеп тайип эрдоган
17:01 14.06.2022 (обновлено: 17:05 14.06.2022)
 
Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука

Президент Турции Эрдоган принял зампредседателя правительства России Оверчука

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук . Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял во вторник заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, встреча была закрытой, передает газета Star.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Президентском комплексе. Встреча была закрытой для прессы", - сообщило издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 20:05
Эрдоган заявит на саммите НАТО, что Турция не пойдет на компромисс
 
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