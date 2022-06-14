https://ria.ru/20220614/donetsk-1795231538.html

Мэр Донецка назвал обстрел города одним из самых ожесточенных за восемь лет

Мэр Донецка назвал обстрел города одним из самых ожесточенных за восемь лет - РИА Новости, 14.06.2022

Мэр Донецка назвал обстрел города одним из самых ожесточенных за восемь лет

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал вчерашний обстрел города со стороны украинских войск одним из самых ожесточенных за последние восемь лет конфликта. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:55

2022-06-14T15:55

2022-06-14T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал вчерашний обстрел города со стороны украинских войск одним из самых ожесточенных за последние восемь лет конфликта."Вчера Донецк пережил один из самых ожесточенных обстрелов за последние восемь лет. В Куйбышевском районе под артиллеристским огнем оказались детский дом "Теремок" по ул. Инженерной, здание амбулатории и бывшей молочной кухни на территории городской больницы №7", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795181359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс