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Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по поселку Еленовка, распложенному вблизи Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:50
2022-06-14T17:50
2022-06-14T17:51
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по поселку Еленовка, распложенному вблизи Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка (пос. Петровское): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
17:50 14.06.2022 (обновлено: 17:51 14.06.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Еленовке