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Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795270343.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по поселку Еленовка, распложенному вблизи Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:50
2022-06-14T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по поселку Еленовка, распложенному вблизи Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка (пос. Петровское): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
17:50 14.06.2022 (обновлено: 17:51 14.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Еленовке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по поселку Еленовка, распложенному вблизи Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка (пос. Петровское): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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