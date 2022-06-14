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Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку в ДНР

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по поселку Еленовка, распложенному вблизи Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:50

2022-06-14T17:50

2022-06-14T17:51

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по поселку Еленовка, распложенному вблизи Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка (пос. Петровское): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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