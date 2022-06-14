https://ria.ru/20220614/donbass-1795242966.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска во вторник снова обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:27

2022-06-14T16:27

2022-06-14T16:37

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.05 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 16.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795181359.html

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ясиноватая

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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