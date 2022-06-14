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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР из "Града"

Украинские войска в 15.00 обстреляли Еленовку из РСЗО "Град", выпустив восемь ракет, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:18

2022-06-14T15:18

2022-06-14T15:21

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 обстреляли Еленовку из РСЗО "Град", выпустив восемь ракет, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 15.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка (поселок Петровское): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии