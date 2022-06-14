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Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска в 14.20 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:46

2022-06-14T14:46

2022-06-14T14:46

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град".

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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