Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска в 13.10 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".