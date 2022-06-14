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Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов

Украинские войска в 13.10 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:51

2022-06-14T13:51

2022-06-14T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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украина

вооруженные силы украины

донбасс

днр

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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска в 13.10 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220614/donbass-1795174591.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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