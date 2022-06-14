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Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795197190.html
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов
Украинские войска в 13.10 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:51
2022-06-14T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска в 13.10 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220614/donbass-1795174591.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:51 14.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска в 13.10 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
12:55Специальная военная операция на Украине
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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