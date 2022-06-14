https://ria.ru/20220614/donbass-1795192468.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска во вторник снова обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной республики... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:40
2022-06-14T13:40
2022-06-14T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в пригородном поселке Аксеновка при обстреле со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска снова обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов