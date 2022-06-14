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В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
Мирный житель поселка Аксеновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, повреждены многоквартирные жилые дома, сообщает... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:37
2022-06-14T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель поселка Аксеновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, повреждены многоквартирные жилые дома, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погиб мирный житель горловского поселка Аксеновки по улице Горной, 32. Повреждены многоквартирные жилые дома по улице Шашурина, 1, 3, 5 в поселке Комарова Никитовского района Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что в поселке Гольмовский в пригороде Горловки зафиксированы разрывы снарядов около стелы "Гольмовский", повреждена линия электропередач.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
13:37 14.06.2022
 
В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Приходько сообщил о гибели мирного жителя пригорода Горловки из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель поселка Аксеновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, повреждены многоквартирные жилые дома, сообщает мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погиб мирный житель горловского поселка Аксеновки по улице Горной, 32. Повреждены многоквартирные жилые дома по улице Шашурина, 1, 3, 5 в поселке Комарова Никитовского района Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Мэр добавил, что в поселке Гольмовский в пригороде Горловки зафиксированы разрывы снарядов около стелы "Гольмовский", повреждена линия электропередач.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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