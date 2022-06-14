https://ria.ru/20220614/donbass-1795190917.html

В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022

В пригороде Горловки мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

Мирный житель поселка Аксеновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, повреждены многоквартирные жилые дома, сообщает... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:37

2022-06-14T13:37

2022-06-14T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

донбасс

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель поселка Аксеновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, повреждены многоквартирные жилые дома, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) погиб мирный житель горловского поселка Аксеновки по улице Горной, 32. Повреждены многоквартирные жилые дома по улице Шашурина, 1, 3, 5 в поселке Комарова Никитовского района Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что в поселке Гольмовский в пригороде Горловки зафиксированы разрывы снарядов около стелы "Гольмовский", повреждена линия электропередач.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220614/donbass-1795181359.html

https://ria.ru/20220614/donbass-1795174591.html

горловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины