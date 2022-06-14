https://ria.ru/20220614/donbass-1795188047.html

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска во вторник снова обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:30

2022-06-14T13:30

2022-06-14T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795181359.html

ясиноватая

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины