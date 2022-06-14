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Басурин объяснил, какую военную помощь ждет ДНР от России в первую очередь

Басурин объяснил, какую военную помощь ждет ДНР от России в первую очередь - РИА Новости, 14.06.2022

Басурин объяснил, какую военную помощь ждет ДНР от России в первую очередь

Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:24

2022-06-14T13:24

2022-06-14T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у России военную помощь после самого интенсивного с 2015 года артиллерийского обстрела республики со стороны Украины.Как заявил Басурин, противник целенаправленно сконцентрировал атаку на конкретной территории."Стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой", — пояснил он.Целью этих обстрелов было уничтожение гражданского населения, заключил представитель ДНР.ВСУ накануне выпустили по территории Донецкой Народной Республики 620 снарядов различного калибра. В Донецке под ударами оказались множество социальных учреждений, включая роддом, городские больницы, поликлиники, школу, ясли и две гимназии. Погибли пять человек, в том числе мальчик 2011 года рождения. Почти 40 мирных жителей получили ранения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T13:24 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, россия, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эдуард басурин