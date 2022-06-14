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В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими - РИА Новости, 14.06.2022

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими

Варварские обстрелы гражданских объектов совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что с... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:11

2022-06-14T13:11

2022-06-14T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Варварские обстрелы гражданских объектов совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что с вопросом оказания дополнительной помощи от РФ лучше обратиться в Минобороны.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении обстрелов украинскими силами районов Донецка и сообщил, что обратится за помощью к России."В любом случае это прерогатива министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить одно, то, о чем говорил наш президент. Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке, поэтому да, возникают дополнительные, мы видим, совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские. Мы в последние дни были свидетелями идентификации этих обстрелов, дальше вопрос к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту информацию, приняты ли уже какие-то решения по помощи ДНР.

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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T13:11 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, дмитрий песков, видео