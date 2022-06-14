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В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795181359.html
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими - РИА Новости, 14.06.2022
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими
Варварские обстрелы гражданских объектов совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что с... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:11
2022-06-14T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Варварские обстрелы гражданских объектов совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что с вопросом оказания дополнительной помощи от РФ лучше обратиться в Минобороны.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении обстрелов украинскими силами районов Донецка и сообщил, что обратится за помощью к России."В любом случае это прерогатива министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить одно, то, о чем говорил наш президент. Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке, поэтому да, возникают дополнительные, мы видим, совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские. Мы в последние дни были свидетелями идентификации этих обстрелов, дальше вопрос к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту информацию, приняты ли уже какие-то решения по помощи ДНР.
донбасс
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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в мире, донбасс, украина, дмитрий песков, видео
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Варварские обстрелы гражданских объектов совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что с вопросом оказания дополнительной помощи от РФ лучше обратиться в Минобороны.
2022-06-14T13:11
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PT0M49S
13:11 14.06.2022 (обновлено: 14:13 14.06.2022)
 
В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими

Песков заявил, что вопрос о дополнительной помощи ДНР является прерогативой Минобороны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Варварские обстрелы гражданских объектов совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что с вопросом оказания дополнительной помощи от РФ лучше обратиться в Минобороны.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении обстрелов украинскими силами районов Донецка и сообщил, что обратится за помощью к России.
"В любом случае это прерогатива министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить одно, то, о чем говорил наш президент. Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке, поэтому да, возникают дополнительные, мы видим, совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские. Мы в последние дни были свидетелями идентификации этих обстрелов, дальше вопрос к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту информацию, приняты ли уже какие-то решения по помощи ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаДмитрий Песков
 
 
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