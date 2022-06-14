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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в 11.58 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:17

2022-06-14T12:17

2022-06-14T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.58 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.58 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины