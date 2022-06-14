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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:13
2022-06-14T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - н.п. Пески – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Донецка со стороны украинских войск.
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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в мире, донецк (днр), видео, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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12:13 14.06.2022 (обновлено: 12:19 14.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - н.п. Пески – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Донецка со стороны украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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