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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:13

2022-06-14T12:13

2022-06-14T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - н.п. Пески – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Донецка со стороны украинских войск.

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T12:13 true PT0M49S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), видео, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины