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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:13
2022-06-14T12:13
2022-06-14T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Донецку еще 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - н.п. Пески – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Донецка со стороны украинских войск.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
2022-06-14T12:13
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), видео, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
12:13 14.06.2022 (обновлено: 12:19 14.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"