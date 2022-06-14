https://ria.ru/20220614/donbass-1795159601.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"

Украинские войска в 11.40 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:06

2022-06-14T12:06

2022-06-14T12:06

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в мире

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Макеевки со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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