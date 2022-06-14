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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"
Украинские войска в 11.40 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:06
2022-06-14T12:06
2022-06-14T12:06
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 мск обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Макеевки со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке десять ракет из "Града"