https://ria.ru/20220614/donbass-1795153001.html

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 11.35 мск снова обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:54

2022-06-14T11:54

2022-06-14T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 мск снова обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.35 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

ясиноватая

украина

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины