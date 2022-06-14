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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 11.35 мск снова обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:54
2022-06-14T11:54
2022-06-14T11:54
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
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донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 мск снова обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.35 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
ясиноватая
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донецк (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града"