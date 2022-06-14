https://ria.ru/20220614/donbass-1795151676.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР, поврежден детский сад, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:50
2022-06-14T11:50
2022-06-14T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
украина
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР, поврежден детский сад, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Зайцево... В результате обстрела пострадали домостроения по улице Героической, а также здание детского сада №74", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Зайцево располагается на окраине Горловки, которая находится в 50 километрах севернее Донецка. Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220614/donbass-1795123086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка, украина, днр, донбасс
11:50 14.06.2022 (обновлено: 11:55 14.06.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли Зайцево, поврежден детсад