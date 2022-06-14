https://ria.ru/20220614/donbass-1795151676.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР, поврежден детский сад, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:50

2022-06-14T11:50

2022-06-14T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

украина

днр

донбасс

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР, поврежден детский сад, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Зайцево... В результате обстрела пострадали домостроения по улице Героической, а также здание детского сада №74", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Зайцево располагается на окраине Горловки, которая находится в 50 километрах севернее Донецка. Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795123086.html

зайцево

горловка

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, горловка, украина, днр, донбасс