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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР, поврежден детский сад, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:50
2022-06-14T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР, поврежден детский сад, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Зайцево... В результате обстрела пострадали домостроения по улице Героической, а также здание детского сада №74", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Зайцево располагается на окраине Горловки, которая находится в 50 километрах севернее Донецка. Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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зайцево
горловка
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в мире, зайцево, горловка, украина, днр, донбасс
11:50 14.06.2022 (обновлено: 11:55 14.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли Зайцево, поврежден детсад

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР, поврежден детский сад, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Зайцево... В результате обстрела пострадали домостроения по улице Героической, а также здание детского сада №74", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Зайцево располагается на окраине Горловки, которая находится в 50 километрах севернее Донецка. Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаУкраинаДНРДонбасс
 
 
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