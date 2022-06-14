Украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Озеряновку и Зайцево (южное)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку и еще два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.25 - н.п. Новгородское – н.п. Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 09.00 - н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 10.15 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".