https://ria.ru/20220614/donbass-1795150339.html

Украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку и еще два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:47

2022-06-14T11:47

2022-06-14T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

зайцево

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку и еще два населенных пункта в ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.25 - н.п. Новгородское – н.п. Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 09.00 - н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 10.15 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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